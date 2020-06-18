Южный газовый коридор превращается в одно из важных звеньев энергетической безопасности Европы

Проект Южного газового коридора (ЮГК) становится одним из важных звеньев энергетической безопасности Европы.

TANAP, предусматривающий доставку азербайджанского газа в Турцию, а оттуда и в Европу, является одним из важнейших проектов не только для Азербайджана, но и региона.

Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд. кубометров в год. После запуска на полную мощность 6 млрд. будет поставляться в Турцию, 10 млрд. - в Европу. На втором этапе в Европу пойдет 20 млрд. кубометров. В целом же пропускная способность ЮГК, частью которого является TANAP, 31,5 млрд. кубометров. Трубопровод станет для региона одним из важнейших источников получения голубого топлива. Азербайджанский газ пойдет в самые разные страны европейского континента.

Стоит отметить, что чем больше подобных проектов, тем крепче региональное сотрудничество.

TANAP (Трансанатолийский газопровод) и TAP (Трансадриатический газопровод) являются частью ЮГК. ЮГК же имеет очень широкие перспективы. В настоящее время обсуждаются возможности расширения коридора. Так, поставки азербайджанского газа в Болгарию по внутренним сетям могут начаться уже в 2020 году, после завершения строительства интерконнектора Греция-Болгария. Болгария намерена покупать до 1,5 млрд. кубометров азербайджанского газа в год. Планируется продление газопровода и до других стран Европы. Сегодня ЮГК охватывает Турцию и Южную Европу, но в дальнейшем число присоединившихся к нему европейских стран будет расти.

Ранее в интервью Day.Az известный американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс назвал ЮГК звездным проектом, который уже стал стратегическим активом для Европы, благодаря большим объемам природного газа, который может поставляться в Австрию, Италию и другие части Европы.

"Европейская комиссия и крупные страны Европы проявляют большой интерес к увеличению поставок природного газа через Южный газовый коридор. Этот трубопровод способен удвоить текущий расход газа, закачиваемого в берега Адриатики. С потенциалом удвоения уровня транспортировки, ЮГК может сыграть важную роль в обеспечении поставок натуральной нефти Туркменистана и Казахстана в ближайшее время", - отметил Тейс.

Также необходимо учитывать политическую значимость проекта, оказывающего влияние на позиции нашей страны в регионе и значительно усиливающего ее позиции.

Этот фактор усиливает позиции Азербайджана и очень важен с точки зрения стабильности в регионе. Азербайджанские проекты в целом служат поддержанию стабильности. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что ЮГК, как и прочие региональные проекты, реализуется в обход Армении, что имеет важное значение как фактор давления на страну-оккупанта. Армении наглядно демонстрируется, чего она лишена из-за оккупации территорий Азербайджана.

Напомним, что ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с начала 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции после выхода на плановую мощность. В ограниченном объеме поставки начались летом 2018 года.

Следует отметить, что завершение строительства TAP позволит транспортировать газ из Азербайджана на европейские рынки. ЮГК поможет Южной и Центральной Европе диверсифицировать источники поставок газа в 10 миллиардов кубометров в год из Азербайджана и Каспийского региона уже в следующем году.

Таким образом, ЮГК поможет обеспечить экономическую независимость Азербайджана и других стран Каспийского региона.

Т.Искендеров