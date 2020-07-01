Слова Президента Ильхама Алиева стали светом в конце туннеля для сотрудников туриндустрии

Туристическая отрасль оказалась одной из наиболее пострадавших в условиях пандемии коронавируса и Азербайджан в этом плане не стал исключением.

Day.Az собрал мнения представителей турфирм Азербайджана, чтобы подробнее узнать нынешнюю ситуацию в сфере туризма.

Как и во всем мире, пандемия коронавируса в значительной степени повлияла на сферу туризма в Азербайджане. В начале пандемии туристические компании столкнулись с определенными трудностями касаемо выплаты зарплат сотрудникам. Поэтому заявление Президента Ильхама Алиева о том, что материальная поддержка людям, которые работают в туристической отрасли, будет оказана до тех пор, пока отрасль не начнет восстанавливаться, безусловно, считаю очень важным и долгожданным.

Об этом Day.Az сказал директор по разработке и операциям продукции турагентства "Turizm.az" Валех Джафаров.

По мнению нашего собеседника, оказание материальной поддержки поможет туристическим компаниям обеспечить свое функционирование и защитить финансовую безопасность своих сотрудников.

"Благодаря материальной поддержке туристическая отрасль сможет избежать массового увольнения сотрудников. Это очень важно, поскольку для возрождения туризма необходимы квалифицированные кадры", - отметил Джафаров.

Далее он заявил, что в период закрытия границ из-за карантинного режима внутренний туризм может выйти на передовые позиции и поддержать туриндустрию.

"Азербайджан - новое туристическое направление в мире с его богатой природой, кухней и быстрым экономическим развитием. Как государство, так и турфирмы делают все возможное, чтобы продвигать нашу страну. Существенные плоды развития туризма были бы видны в 2020 году, но, к сожалению, пандемия коронавируса помешала этим планам. Надеюсь, что пандемия скоро закончится и Азербайджан сможет в скором времени восстановить все сектора экономики, в том числе и туризм", - подчеркнул представитель турагентства.

Джафаров также предупредил, что по мере увеличения числа инфицированных в Азербайджане, туризму потребуется больше времени для восстановления.

"Поэтому сфера туризма должна быть в приоритете среди тех областей, которым государство будет оказывать наибольшую поддержку. Туризм следует поддерживать не только во время, но и после пандемии. Ведь быстрое восстановление туризма (особенно въездного) означает большой приток иностранной валюты в страну.

Кроме того, доходы от туризма являются основным сектором экономики, которые прямо и косвенно попадают в карманы граждан. Хочу напомнить, что в 2015 году именно туризм сыграл важную роль в быстром выходе страны из кризиса", - подытожил Валех Джафаров.

В свою очередь, эксперт по туризму Кянан Ханифаев заявил, что мнения, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым во время видеоконференции с генеральным секретарем ВТО, были полны приятных и многообещающих моментов для туриндустрии.

"Прежде всего, вопрос восстановления туризма и выделения финансовой поддержки этой области кажется светом в конце безнадежного туннеля для отелей и туристических компаний, находящихся в сложной ситуации. Думаю, что благодаря заботе государства мы сможем преодолеть эти трудности и оказать необходимую поддержку экономике страны в ближайшие годы", - полагает он.

Как отметил наш собеседник, формат финансовой поддержки будет известен в ближайшем будущем, но он хотел бы видеть также инициативу банков в этом направлении.

"Согласно бизнес-механизму и обороту туристических и гостиничных компаний, кредиты на поддержку бизнеса должны выделяться в размере 10000 - 150000 манатов под процентную ставку 3-5% годовых на срок от 36 до 60 месяцев, а через первые 45 дней должны быть погашены кредиты в соответствии с графиком. Благодаря дополнительной поддержке в этом формате можно предотвратить крах туристической индустрии, а также создать хорошую основу для ее быстрого восстановления", - считает Ханифаев.

Он подчеркнул, что государственное агентство по туризму Азербайджана разработало различные проекты и планы по развитию внутреннего туризма в Азербайджане.

"Сегодня отели в регионах готовы к приему гостей. Туротрасль просто ждет хороших новостей из Оперативного штаба, которые позволят осуществить вышеизложенное и проделать работу в этом направлении. На начальном этапе следует восстановить внутренний туризм в стране, а уже на следующем этапе после открытия границ и восстановления въездного туризма можно будет говорить о полном выздоровлении отрасли", - подчеркнул эксперт.

По его словам, на данный момент существует механизм стратегического планирования, который подвергается изменению в зависимости от текущих событий, связанных с пандемией.

"Каждая турфирма в Азербайджане сегодня с нетерпением ждет открытия границ. Считаю, что в первую очередь будут открыты границы с соседними странами и мы в скором времени дождемся гостей из стран региона", - резюмировал Кянан Ханифаев.

В то же время, глава турагентства Amore Travel Айнура Гусейнова считает, что негативное влияние пандемии коронавируса на сферу туризма во всем мире было неизбежным.

"В соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Кабинетом министров в связи с исполнением пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства", были разработаны соответствующие программы. В соответствии с программами часть заработной платы работников была возвращена в течение двух месяцев. Индивидуальные предприниматели получали единовременную помощь в размере 250 - 5000 манатов. Поэтому я приветствую недавнее заявление Президента Ильхама Алиева о предоставлении материальной поддержки людям, занятым в туротрасли", - отметила она.

Глава турагентства подчеркнула, что развитие внутреннего туризма в Азербайджане является одной из перспективных задач.

"Из-за закрытых границ наблюдается приток местных туристов в регионы страны. Одним из наиболее важных факторов, влияющих на развитие внутреннего туризма, является регулирование цен на отели в регионах и предоставление скидок в соответствии с местными условиями.

"Надеюсь, что пандемия коронавируса вскоре отступит, откроются границы, а пострадавшая отрасль туризма вернется в прежнее состояние", - сказала Айнура Гусейнова.

Абдул Керимханов