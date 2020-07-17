АПБ: В Азербайджане создана эффективная система контроля здоровья растений

В рамках реализации "Государственной программы по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы" в 2019 году создана эффективная и отвечающая современным требованиям система контроля здоровья растений.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана, структура провела мониторинг использования средств защиты растений и агрохимикатов на земельных участках сельскохозяйственного назначения, предусмотренный государственной программой.

"В рамках этого мероприятия на сельскохозяйственных землях проведены агрохимические анализы, достигнуты поставленные задачи. Со стороны агентства проинформированы фермерские и семейные хозяйства, связанные с использованием средств защиты растений и агрохимикатов в соответствии с нормативами. Подготовлены и изданы четыре инструкции по интегрированным мерам борьбы с вредителями основных сельскохозяйственных культур.

Это "Инструкции о системе комплексных мер по борьбе на виноградниках", "Инструкции о системе комплексных мер по борьбе на картофельных полях", "Инструкции о системе комплексных мер по борьбе в плодовых и ягодных садах" и "Инструкции о системе комплексных мер по борьбе на хлопковых плантациях"", - говорится в сообщении.