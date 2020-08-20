Главы азербайджанских банков встретятся на виртуальном саммите FINTEX -2020

В Азербайджане 8-9 октября этого года состоится виртуальный саммит FINTEX-2020 на тему "Новые тренды в банковской и платежной экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность".

Как сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА), цель саммита - поддержать участников финансово-банковского сектора, мониторить тенденции их развития и динамики, делиться знаниями и опытом, находить новых партнеров и получать новые возможности рынка.

Ожидается, что в Fintex-2020 примут участие руководящие представители регулирующего органа, банков, ассоциаций, международных финансовых организаций, местных посольств, академических кругов и активных на рынке компаний.

На мероприятии будут обсуждаться возможные риски в сфере финансовых услуг, партнерство и сотрудничество, перемены в платежной экосистеме, платформа банковского дела и цифровых экосистем, а также альтернативное финансирование.

Отметим, что организованный АБА саммит FINTEX является единственным финансово-банковским мероприятием в Азербайджане, в котором принимают участие руководители всех банков страны.