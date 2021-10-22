Рост цен на энергоносители поставил население Европы в безвыходное положение

Природный газ в Европе начал дорожать в апреле 2021 года, и с того времени цены на него выросли в восемь раз. В настоящее время они колеблются в районе 1 200 долларов за тысячу кубометров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Более 20 процентов электростанций в Европе работают на природном газе. Поэтому его подорожание привело к росту стоимости выработки электроэнергии до рекордно высокого уровня. Например, выработка одного мегаватт-часа электроэнергии выросла в Германии до 302,5 евро, а в Испании - до 288 евро.

В Европе называют разные причины подорожания голубого топлива, а именно: повышенный спрос, пандемия коронавируса, не полностью оправдавший себя переход на "зеленую" энергию, сезонные факторы и проблемы с импортом.

Несмотря на то, что власти используют разные методы для предотвращения резкого роста цен на природный газ, реальная ситуация такова, что этот процесс выходит из-под контроля.

В репортаже Euronews 60-летняя жительница Бельгии Вероника Дюкент рассказывает, что впервые в жизни ее пугает скорое наступление холодов. Она говорит, что живет в условиях "энергетической бедности" и миллионы других бельгийцев оказались в аналогичной ситуации. С ростом цен на энергоносители женщине становится все труднее оплачивать счета за коммунальные услуги.

"Например, чтобы заварить себе чашку чая, раньше я использовала микроволновую печь, а теперь заливаю воду в электрическую кофеварку, она потребляет меньше электроэнергии. А вместо того, чтобы принимать ванну каждый день, я моюсь два раза в неделю в душе", - говорит бельгийка.

Сейчас она пытается обогревать квартиру по часу в день, но если зима будет суровой, ей придется носить дома несколько комплектов теплой одежды, либо пропускать платежи, влезая при этом в долги.

Некоторое время назад правительство Бельгии ввело энергетические льготы для смягчения последствий пандемии, но срок их действия истекает в начале декабря, когда наступят холода.

Отметим, что недавнее изменение тарифов на газ и электроэнергию в Азербайджане не скажется на малообеспеченных семьях. При потреблении до 1200 кубометров газа в год тариф на него увеличен с 10 до 12 гяпиков за кубометр.

Тарифы на электроэнергию для населения были установлены в размере восьми гяпиков за один киловатт/час (кВт/ч) при потреблении до 200 кВт/ч, девяти гяпиков - при потреблении от 200 до 300 кВт/ч (300 кВт/ч включительно) и 13 гяпиков - при потреблении более 300 кВт/ч.

То есть новое изменение не повлияло на политику льготных тарифов для малообеспеченных семей.

Таким образом, если потребление электроэнергии на одного человека составляет 50 кВт/ч в месяц, а среднестатистическая семья состоит из четырех человек, то потребление на одну семью составляет в среднем 200 кВт/ч в месяц. То есть электроэнергия подорожает на один гяпик. Если раньше семья из четырех человек платила за 200 кВт/ч электроэнергии 14 манатов, то по новому тарифу - 16 манатов.

Что касается природного газа, то с учетом того, что ежемесячный его расход в потребительской корзине на душу населения установлен в размере 21 кубометра, а среднестатистическая семья состоит из четырех человек, то потребление составит около 1 000 кубометров в год.

Таким образом, если в течение года семья платила за газ 100 манатов, то по новому тарифу - 120 манатов. Если среднестатистическая семья из четырех человек платила за газ 8 манатов 30 гяпиков в месяц, то теперь - 10 манатов.

В то же время Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 октября подписал распоряжение "О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения". Кабинет министров в связи с этим уже разработал соответствующие предложения.

Это распоряжение главы государства охватывает 1,8 миллиона граждан. Повышение заработной платы охватит около одного миллиона человек, льгот и пенсий - 450 тысяч человек, а также студентов и представителей малообеспеченных слоев населения.

По данным минтруда и социальной защиты населения, в будущем году в Азербайджане планируется повысить пенсии, пособия и минимальную заработную плату на 20-40 процентов.

Благодаря превентивным мерам влияние разразившегося в Европе энергетического кризиса на Азербайджан сведено к минимуму.