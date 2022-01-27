https://news.day.az/economy/1430330.html Производство в промзонах Азербайджана значительно выросло - Микаил Джаббаров
Производство в промзонах Азербайджана значительно выросло - Микаил Джаббаров
В 2021 году в промзонах Азербайджана было произведено продукции на 2,4 миллиарда манатов, что на 88,3 процента больше показателя 2020 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В прошлом году удельный вес промышленных зон в ненефтяном промышленном производстве вырос до 15,5 процента. Их удельный вес в росте ненефтяного промышленного производства составил 30 процентов, отметил министр.
"Промышленные зоны играют важную роль в диверсификации экономики, особенно в развитии ненефтяной промышленности", - говорится в публикации.
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