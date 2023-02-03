TAP усилит диверсификацию энергоснабжения Европы

Трансадриатический трубопровод (TAP) - это стратегическая инфраструктура, которая способствует диверсификации энергоснабжения Европы.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала генеральный секретарь по вопросам энергетики и минеральных ресурсов министерства окружающей среды и энергетики Греции Александра Сдуку на проходящем в Баку 9-м министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора.

"Он также служит магистральным трубопроводом, способствующим развитию подключенной сетевой инфраструктуры. Я хотела бы подчеркнуть нашу поддержку усилиям по удвоению пропускной способности TAP", - сказала Александра Сдуку.

Она добавила, что другие рынки в Юго-Восточной Европе могут извлечь выгоду из увеличения пропускной способности TAP.

По ее словам, в ближайшем будущем Греция может получить дополнительно 1 миллиард кубометров газа из Азербайджана.

TAP стратегически и экономически важен для Европы и необходим для обеспечения надежного доступа к новому источнику природного газа. TAP играет важную роль в повышении энергетической безопасности Европы, диверсификации поставок, а также в достижении целей декарбонизации.

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) соединяет Болгарию с Южным газовым коридором и обеспечит безопасные поставки из различных источников в несколько стран Юго-Восточной и Центральной Европы, включая Молдову и Украину.

Трубопровод предназначен для транспортировки 1 миллиарда кубометров азербайджанского газа в год в Болгарию. Его пропускная способность составляет 3 миллиарда кубометров в год, однако имеется потенциал дальнейшего расширения до 5 миллиардов кубометров.

Церемония открытия IGB состоялась в греческом городе Комотини 8 июля, в то время как церемония инаугурации состоялась в Болгарии 1 октября 2022 года.