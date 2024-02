COP29 в Баку - показатель вклада в дело охраны окружающей среды

Проведение COP29 в Азербайджане - показатель вклада страны в дело охраны окружающей среды, предотвращения изменения климата на разных уровнях.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend старший юридический менеджер "PwC Азербайджан" Лейла Садыхова.

Она напомнила, что конференция ООН по изменению климата (Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change, или COP) - это ежегодные масштабные встречи на правительственном уровне, посвященные выработке общей стратегии в области климата.

"Иными словами, COP на сегодня является высшим органом переговорного процесса между странами для реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), Киотского протокола (КП) и Парижского соглашения (ПС). Рамочная конвенция ООН об изменении климата вступила в силу 21 марта 1994 года с целью предотвращения опасного воздействия человека на климатическую систему Земли. На сегодня этот универсальный международный документ ратифицировали 198 стран. Киотский протокол, являясь дополнительным документом к конвенции, заключен с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению. Протокол был принят 11 декабря 1997 года и вступил в силу 16 февраля 2005 года. Азербайджан присоединился к нему в 2000 году", - отметила Садыхова.

По ее словам, Парижское соглашение, принятое в 2015 году, также является продолжением конвенции.

"Азербайджан является стороной Парижского соглашения. Так, в 2016 году, после утверждения Парижского соглашения соответствующим законом, Азербайджан взял на себя добровольное обязательство сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов к 2030 году по сравнению с 1990 годом", - сказала Садыхова.

Говоря о важности СОР, она отметила, что с принятия Парижского соглашения все последующие СОР посвящены реализации ключевой цели этого документа - как удержать рост средней глобальной температуры на уровне до 2°C ('global peaking') и продолжить усилия по ограничению роста в пределах 1,5°C ('climate neutrality'). "Так, на сегодня считается, что одной из главных причин потепления климата являются "парниковые" выбросы в атмосферу, среди прочих газов, прежде всего, углекислого газа (СО2)", - пояснила представитель "PwC Азербайджан".

Лейла Садыхова упомянула, что согласно результатам измерений, проведенных Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Институтом океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, уровень CO2 в атмосфере достиг рекордного предела в истории человечества.

"Ученые заявляют, что такой концентрации CO2 в атмосфере Земли не было уже миллионы лет, и если государства не примут никаких мер, то, согласно прогнозам, в XXI веке средняя температура на Земле значительно повысится. Поделюсь интересным фактом: ученые говорят, что на самом деле CO2 сам по себе не является ядовитым газом, но избыток углекислого газа в воздухе оказывает токсическое воздействие на организм человека и вызывает гипоксию. Вдыхание воздуха, содержащего 1,5-3 процента СО2, в течение длительного времени (несколько дней) вызывает рвоту и головокружение, а при превышении СО2 шести процентов деятельность сердца ослабевает и возникает опасность для жизни", - подчеркнула старший менеджер.

По словам Садыховой, таким образом, цель COP - вывести мир из климатического кризиса.

"Ежегодно страны мира проводят встречи, чтобы оценить прогресс по взятым ими обязательствам согласно международным конвенциям по изменению климата и обсудить многосторонние меры реагирования на глобальное потепление. Иначе говоря, COP предоставляет единую мировую платформу, где ее участники обсуждают борьбу с одной из самых больших экзистенциальных угроз нашего времени - глобальным потеплением на Земле. Проводимые в рамках конференции переговоры становятся все более многогранными и имеют крайне насыщенную повестку. С каждым годом растет количество участвующих в них официальных правительственных делегаций со всего мира, экспертов различного уровня, представителей бизнеса, гражданского общества и СМИ", - сказала представитель "PwC Азербайджан".

Она отметила, что на организаторов такого важного мероприятия ложится особая ответственность. "Считаю, что новость о проведении следующей конференции по климату - СОР29 в ноябре 2024 года в Баку не стала сенсацией. Прежде всего, потому что Азербайджан верен всем взятым международным обязательствам по обеспечению Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН (UN Sustainable Development Goals) и борьбы с изменением климата. Азербайджан, будучи партнером Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, вносит вклад в борьбу против глобальных климатических изменений. Последние события в 2023 году, такие как подписание SOCAR Хартии по декарбонизации и взятые на СОР28 добровольные обязательства по сокращению выбросов метана, являются еще одним проявлением значимости, которую Азербайджан придает данному вопросу. В то же время активная позиция страны в роли председателя Движения неприсоединения. Как вы знаете, 15 декабря 2023 года под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось первое совещание в связи с проведением COP29, где глава государства отметил: "Уважение к Азербайджану на международной арене с каждым днем растет, и мы завоевали это уважение своими действиями, делами, политикой. Наша независимая политика, наша принципиальная позиция, наша приверженность, верность международному праву и в то же время восстановление суверенитета на всей территории нашей страны еще больше повысили уважение к нам"", - добавила она.

Садыхова считает, что единогласное решение о проведении в Азербайджане такого престижного мероприятия, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) является наглядным примером большого уважения и доверия к Азербайджану со стороны международного сообщества, а также одобрения вклада страны в дело охраны окружающей среды, предотвращения изменения климата на национальном, региональном, глобальном уровнях.

Она выразила уверенность, что Азербайджан проведет COP29 на высоком уровне, и это станет очередным большим успехом страны, а также вкладом в замедление изменения климата.

Говоря о ЦУР, Садыхова подчеркнула, что одним из первых шагов Азербайджана по обеспечению Целей устойчивого развития стало создание в 2016 году Национального координационного совета по устойчивому развитию. Далее, для реализации обязательств, вытекающих из "Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года"в 2021 году Президентом были утверждены "Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030"

"Согласно Национальным Приоритетам, в качестве целей на ближайшее десятилетие утверждены 5 основных Национальных приоритетов социально-экономического развития нашей страны. Это: устойчиво растущая конкурентоспособная экономика; динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество; конкурентоспособный человеческий капитал и пространство современных инноваций; возвращение на освобождённые от оккупации территории; чистая окружающая среда и страна "зелёного роста". Все перечисленные в Приоритетах направления крайне важны для устойчивого развития Азербайджана. И, как можно увидеть, один из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года определён как "страна с чистой окружающей средой и зелёным ростом". В соответствии с этим приоритетом ведётся работа по оздоровлению окружающей среды, восстановлению и увеличению озеленений, обеспечению эффективного использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии. Азербайджан поставил цель сократить до 2030 года по сравнению с базовым (1990) годом эмиссии парниковых газов на 35 процентов, а до 2050 года - на 40 процентов", - рассказала старший менеджер.

Садыхова напомнила, что Нахчыванская Автономная Республика и освобождённые от оккупации Карабах и Восточный Зангезур были объявлены "зонами зелёной энергии".

"Защита окружающей среды является приоритетом в широкомасштабном процессе восстановления и реконструкции освобождённых территорий. На этих территориях применяются инновационные подходы, такие как "умный город", "умное село", восстанавливается экосистема. Создание видов "зелёной" энергии и транспортировка "зелёной" энергии на мировые рынки является приоритетом энергетической политики Азербайджана. Азербайджан ставит целью увеличить к 2030 году долю возобновляемых источников энергии в установленной мощности производства электроэнергии до 30 процентов. Вслед за Национальными Приоритетами в стране в сфере "зелёной" энергии принят ряд нормативных актов. А именно, в 2021 году принят "Закон об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии". Закон определяет правовые, экономические и организационные основы использования возобновляемых источников энергии в общем производстве электроэнергии, а также регулирует механизмы поддержки для стимулирования производства электроэнергии из ВИЭ", - добавила Садыхова.

По ее словам, далее, 1 июля 2022 года вступил в силу новый закон об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности.

"Основной целью закона является регулирование отношений в области производства, хранения, передачи, распределения, продажи и потребления энергии. Законы, помимо всего прочего, устанавливают принятие ряда новых правил, а именно: правил выбора производителя электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии; правил применения механизма активной поддержки потребителей, а также лимит мощности вырабатываемой электроэнергии; правил создания Регламента "Информационной системы по возобновляемым источникам энергии"; правила выдачи сертификата на источник электроэнергии, произведённой из возобновляемых источников энергии; правил государственного контроля за эффективным использованием энергоресурсов и в области энергоэффективности", - рассказала Садыхова.

Она также отметила, что было принято Положение "Осуществление государственного контроля в области эффективного использования энергетических ресурсов и энергоэффективности", а в августе 2023-го года Порядок выбора производителя электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии.

"Одно из последних событий - распоряжение главы государства от 25 декабря 2023 года, согласно которому в Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зелёного мира". Распоряжение принято в целях усиления международной солидарности в глобальной борьбе с климатическими изменениями. В нем отмечается, что Азербайджан как надёжный и ответственный член международного сообщества вносит вклад в борьбу с последствиями изменения климата. Администрации Президента Азербайджана предписано в месячный срок подготовить и представить главе государства предложения по плану мероприятий в связи с объявлением 2024 года "Годом солидарности во имя зелёного мира"", - подчеркнула старший менеджер.

По ее словам, на завершившемся COP28 в Дубае было принято решение о сдерживании глобального потепления не более чем на 1,5 процента по Цельсию.

"Найдено решение также в вопросе выделения компенсаций, которым займется новый международный фонд для компенсации климатического ущерба развивающимся странам. Его средства оцениваются на уровне 100 миллиардов долларов в год. При этом многие вопросы в ходе сессии в Дубае решить так и не удалось. В частности, глобальная торговля углеродными единицами, которую, соответственно, нужно будет решить на СОР29. Уже 15 декабря 2023 года, то есть спустя всего несколько дней после объявления новости о проведении СОР29 в Азербайджане, глава государства созвал правительство и провел первое совещание, дав свои распоряжения по подготовке к COP29. На данном совещании Президент указал на то, что Азербайджан как нефтегазовая страна активно проявит себя и в вопросе климатических изменений, и что наша повестка дня связана с "зелёной" энергией. Глава государства особо отметил, что создание "зелёных" видов энергии и транспортировка "зелёной" энергии на мировые рынки в настоящее время являются приоритетом нашей энергетической политики. Такова реальность, и весь мир ещё раз увидит это на СОР29. В силу этих событий, считаю, что в ходе СОР29 в Баку участники будут продолжать работу по утвержденной в ОАЭ повестке. Помимо этого, повестка пополнится также стратегическими сферами, которые указал Президент, Азербайджана а именно вопросами по переходу на "зелёную" экономику и трансформации страны в поставщика "зелёной" энергии", - сказала она.

Говоря о том, что может предложить Азербайджан в плане развития "зеленой" энергии, Садыхова подчеркнула, что сегодня "зелёная повестка дня" - это комплекс программ для всех стран мира по рекультивации планеты, а именно меры по восстановлению лесов, снижению доли ископаемого топлива, переходу на альтернативную энергию и т. д.

"История Азербайджана тесно связана с добычей нефти. Первая промышленная нефтяная скважина, первый в мире морской нефтепромысел, первый танкер - все это Азербайджан. Но сегодня, помимо традиционной энергетики, наша страна представляет на мировой арене свою "зелёную повестку дня" и потенциал. В Азербайджане имеется огромный потенциал "зелёной" энергетики. Предпосылками для этого стали такие факторы, как существование в нашей стране огромного потенциала для производства электроэнергии из возобновляемых природных источников. Солнечную энергию можно получать практически по всей стране, а по части использования энергииветра наиболее многообещающими являются Хызинский, Хазарский, Апшеронский, Гобустанский районы, а также сама столица Баку, то есть восточная часть страны. Здесь же следует отметить возможность создания офшорных ветропарков в Каспийском море по примеру тех, что создаются Германией и Данией в Северном море. Ветровые и солнечные электростанции, снижение выбросов, восстановление лесов, развитие электрического и водородного транспорта - все это происходит у нас и сейчас. Следует отметить, что в данном вопросе невозможен быстрый переход с традиционных способов выработки электричества к экологически безвредным. Нужны инвестиции, время, большие усилия. Думаю, что нефть, газ и уголь в качестве источников энергии не будут в одночасье списаны со счетов. Они по-прежнему останутся, необходимость в них сохранится. Поэтому в Азербайджане принята стратегия плавного перехода от традиционных методов к новым при сохранении разумной пропорции и реалистичных темпов", - рассказала она.

Старший менеджер отметила, что сегодня основной приоритет "зелёной повестки дня" в Азербайджане - это, конечно же, Карабах, один из красивейших регионов Азербайджана.

"Прежде всего, это восстановление в данном регионе экосистемы после хищнической вырубки лесов, разминирование региона. Так, в бывших оккупированных, а ныне освобождённых районах этого региона всё, от жилых домов до инфраструктуры, нужно восстанавливать, а по сути, создавать всю инфраструктуру с нуля, и это восстановление уже идёт на основе новейших, "умных" технологий. Именно эти регионы объявлены "зоной чистой энергии". Так, большой потенциал для производства электроэнергии из возобновляемых природных источников имеется в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Солнечной энергией богаты Кяльбаджар, Лачин, Губадлы, Зангилан, Джебраил (т.е. весь Восточно-Зангезурский экономический район) и Физули; своими сильными ветрами известны Кяльбаджар и Лачин. Конечно же, отдельно стоит отметить энергогенерируемый потенциал горных рек - Тертерчай, Базарчай, Хакари, что также внесет свою лепту в производство электроэнергии без вреда для атмосферы", - рассказала Садыхова.

Старший менеджер отметила, что все эти меры позволяют Азербайджану с уверенностью планировать достижение к 2030 году доли энергии, извлекаемой из возобновляемых источников, до 30 процентов, что создаст дополнительные условия для планомерного экономического развития государства. Далее, к 2050 году планируется превратить эти территории в зону "чистых нулевых выбросов".

"Безусловно, основным рынком сбыта "зелёной" энергии из Азербайджана является Европа, и уже имеется конкретный план, в рамках которого будет осуществляться поставка энергии из возобновляемых источников. Так, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, предусматривающее строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяжённостью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зелёной" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырёх гигаватт "зелёной" энергии. Резюмируя, отмечу, что в планах Азербайджана внутри страны - развитие "зеленой" энергетики, превращение Карабаха в регион "зелёной" и "чистой" энергии, а на международном уровне - экспорт "чистой электроэнергии" в Европу по новым энергомостам", - подчеркнула она.

Садыхова отметила, что Азербайджан, безусловно, играет важную роль в новой архитектуре энергетической безопасности Европы.

"Отмечу, что Азербайджан играет значимую роль в обеспечении энергетической безопасности других государств. В своих выступлениях Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал ведущую роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности других государств. Глава государства во время церемонии закладки фундамента ветровой электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт сказал: "Энергетическая безопасность нашей страны полностью обеспечена, и растущий с каждым годом экспорт природного газа и электроэнергии положительно влияет на энергетическую безопасность других стран. Но мы также должны знать, что страна стремительно развивается. По итогам прошлого года наша промышленность, не связанная с нефтью и газом, то есть ненефтяная промышленность, выросла примерно на 20 процентов. Население страны растёт, спрос увеличивается. Поэтому, конечно, мы должны серьёзно заняться производством новых видов энергии". Руководствуясь этими принципами, сегодня Азербайджан превратился в одного из главных энергоигроков и достойного партнёра по выполнению Целей устойчивого развития ООН на международной арене. Азербайджан сегодня своей политикой трансформирует энергетическую карту Евразии, открывая новые перспективы для сотрудничества и развития в области энергии. Именно поэтому нам доверили проведение COP29. Ведь цель развития "зелёной" энергии - это, прежде всего, забота о последующих поколениях и возможность дать им шанс пользоваться благами планеты", - сказала она.

Садыхова подчеркнула, что COP29 будет не просто местом встречи иностранных представителей и гостей, но большой ответственностью для Азербайджана, как в качестве организатора, так и председателя повестки дня Конференции.

"Услышав новость о том, что Азербайджан примет COP29 в ноябре 2024 года, я в первую очередь испытала гордость и радость за свою Родину. Одновременно почувствовала огромную ответственность как гражданин страны. Думаю, что COP29 будет не просто местом встречи иностранных представителей и гостей, но большой ответственностью для Азербайджана, как в качестве организатора, так и председателя повестки дня Конференции.

В данном контексте основной задачей Азербайджана, прежде всего, станет грамотная и эффективная координация повестки дня и содействие решению основных вопросов Конференции. Наряду с этим, необходимо будет обеспечить безопасность и правильное распределение инфраструктуры Конференции: определение удобных локаций для размещения гостей и проведения двусторонних и многосторонних встреч в рамках Конференции. Хочу особо отметить, что несмотря на то, что участниками СОР являются страны, главный адресат для достижения целей Конференции - это именно бизнес-сообщества данных стран. В данном вопросе считаю целесообразным уже сейчас задействовать оперативную и эффективную синергию государства и бизнеса для достижения целей Конференции. Для этого уже сегодня местным компаниям следует начать готовить комплекс внутренних правил и подходов к ведению бизнеса, направленных на его устойчивое развитие бизнеса во имя достижения глобальных целей устойчивого развития. Иными словами, подготовить ESG ("Environment, Social, Governance", "Окружающая среда, общество, управление") стратегии и дорожную карту, как минимум, на первые пару лет. С этой целью местному бизнесу следует провести ESG-диагностику и аудит своего бизнеса в контексте достижения целей устойчивого развития, определить основные приоритеты для стратегии и повестки дня на Конференции", - заключила она.

