Институт ИБР тесно сотрудничает с Азербайджаном в разработке нормативной базы исламского финансирования

Институт Исламского банка развития (ИБР) тесно сотрудничает с Азербайджаном в разработке нормативной базы исламского финансирования.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend исполняющий обязанности генерального директора Института Исламского банка развития Сами Аль-Сувайлем в кулуарах ежегодных совещаний ИБР в Эр-Рияде.

"Исламское финансирование обладает потенциалом мотивировать людей к проявлению солидарности в своих сообществах, направлять капитал на проекты, которые обеспечивают реальное благополучие и позволяют перераспределять богатство между сообществами", - подчеркнул он.

Аль-Сувайлем упомянул, что исламское финансирование в принципе имеет необходимые ингредиенты для поддержки экономического развития, процветания общества.

"С этой точки зрения у Азербайджана и других стран региона есть очень хороший потенциал. Институт Исламского банка развития тесно сотрудничает с Азербайджаном, а также Казахстаном и другими странами в разработке нормативной базы исламского финансирования. Мы работаем вместе с властями над созданием соответствующих механизмов, необходимых для развития исламского финансирования в этих странах", - добавил исполняющий обязанности генерального директора ИБР.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - "Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание". Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участниц.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ожидается, что ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекут международное и региональное внимание. Ежегодные встречи будут включать в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях примут участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.

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