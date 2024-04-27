Саудовский фонд развития сотрудничает с Азербайджаном в сфере транспорта

Саудовский фонд развития ориентирован на сотрудничество с Азербайджаном в сфере транспорта.

Об этом сказал Day.Az исполнительный директор сектора стратегии Фонда Абдулла Аль-Сакран в кулуарах ежегодных совещаний Исламского банка развития в Эр-Рияде.

"Взаимодействие с Азербайджаном сейчас осуществляется в рамках инициативы по соединению Азии и Европы. Азербайджан обеспечивает связь между Азией и Европой, поэтому мы на данный момент фокусируемся на транспортном секторе", - сказал он.

Что касается сотрудничества по развитию Среднего коридора, он сказал, что это зависит от потребностей страны.

"Согласно нашим предыдущим обсуждениям с правительством Азербайджана, мы сосредоточены на развитии дорог. Нашим приоритетом является взаимодействие с правительствами по вопросам продовольственной безопасности, борьбы с изменением климата, управления водными ресурсами и цифровизации. Мы приветствуем любые запросы правительства Азербайджана в этих секторах. Если правительство Азербайджана перечислит свои приоритеты, мы готовы к обсуждению", - сказал он.

Аль-Сакран отметил, что Фонд предоставляет кредиты странам в рамках сотрудничества в целях развития.

"Дороги являются одним из элементов продовольственной безопасности. В широком смысле сотрудничество в сфере транспорта охватывает также продовольственную безопасность, сельское хозяйство, сокращение времени транспортировки", - пояснил он.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - "Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание". Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности Банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участниц.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ожидается, что ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекут международное и региональное внимание. Ежегодные встречи будут включать в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях примут участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.

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