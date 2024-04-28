В США обсуждены возможности инвестирования в Азербайджан

Считаем, что проведенные в США встречи откроют возможности для привлечения в предстоящий период дополнительных инвестиций в нашу страну, применения новых инструментов по финансированию бизнеса и внедрения американских технологий в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом американскому бюро АЗЕРТАДЖ сказал председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев. По его словам, по инициативе и при поддержке Центрального банка Азербайджана, АБА и Американо-Азербайджанской торговой палаты с 22 по 26 апреля в США находилась первая банковско-финансовая миссия Азербайджана.

Говоря об итогах миссии, глава АБА отметил, что в ходе встречи, проведенной в Корпорации США по финансированию международного развития (DFC) состоялся круглый стол, посвященный инструментам финансирования DFC, новым правилам и основам, проведен ряд дискуссий по расширению возможностей финансирования DFC, определению новых сфер и приоритетных направлений, вопросам дальнейшего сотрудничества в этой области и привлечения инвестиций в нашу страну. "Очередная наша встреча состоялась в EXIM Bank, где были обсуждены вопросы расширения сотрудничества за счет банковского финансирования, экологически чистой энергии и агротехнологий. В то же время были обстоятельно обсуждены возможности привлечения новых финансовых инструментов в нашу страну", - сказал Закир Нуриев.

Председатель сообщил, что в ходе визита в Управлении финансового страхования Администрации международной торговли Министерства торговли США были проведены обстоятельные обсуждения относительно возможностей финансирования и новых альтернативных возможностей для Азербайджана. Кроме того, в одном из крупнейших банков США - Bank of New York Mellon состоялась встреча и обсуждены вопросы управления рисками, кредитных возможностей для Азербайджана и применения искусственного интеллекта в банковских операциях: "Считаем, что благодаря вновь открывшимся возможностям наши банки получат дополнительные финансовые возможности для экономики страны в целом и строительно-восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях в частности".

Исполнительный директор Американо-Азербайджанской торговой палаты Натиг Бахышов сказал, что основной целью миссии является дальнейшее углубление и расширение сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере банковского дела, финансов и торговли. В рамках миссии банки провели встречи как с государственными органами, так и с частным сектором: "Торговая палата надеется, что азербайджанские банки и впредь будут продолжать вносить свой вклад в торговлю между двумя странами".

Было отмечено, что в миссии, возглавляемой председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым, приняли участие руководящие лица 11 банков Азербайджана.

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