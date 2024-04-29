В Кяльбаджарском районе введут в эксплуатацию еще 4 ГЭС

ОАО "Азерэнержи" строит 4 гидроэлектростанции в Кяльбаджарском районе.

Об этом Day.Az сообщили в ОАО.

"Это гидроэлектростанция "Зар" мощностью 4,3 мегаватт, "Надирханлы" мощностью 8,8 мегаватт, "Ашагы Венг" мощностью 8,6 мегаватт и "Юхары Венг" мощностью 22,5 мегаватт. В 2022-2023 годах "Азерэнержи" реконструировал и ввел в эксплуатацию малые ГЭС "Кяльбаджар-1", "Мейдан", "Гамышлы", "Чыраг-1", "Чыраг-2" и "Союгбулаг", - говорится в информации.

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