Рынок акций США резко снизился

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в среду, Nasdaq Composite рухнул на 3,6%, показав наихудшую динамику с октября 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Падение S&P 500, составившее 2,3%, стало самым резким с декабря 2022 года, отмечает Market Watch.

Обвал рынка спровоцировали квартальные результаты Tesla Inc. и Alphabet Inc., не дотянувшие до "высокой планки", поставленной аналитиками Уолл-стрит, пишет Market Watch.

Это две первые компании из так называемой "великолепной семерки" американских IT-гигантов, которые опубликовали отчеты за прошедший квартал.

Акции Tesla упали в цене на 12,3% по итогам торгов - максимально с сентября 2020 года, по данным Dow Jones. Американский производитель электромобилей увеличил выручку во втором квартале на 2%, до рекордных $25,5 млрд, однако его чистая прибыль сократилась на 45%, а прибыль без учета разовых факторов ($0,52 на акцию) оказалась существенно хуже консенсус-прогноза опрошенных FactSet экспертов ($0,61 на акцию).

Стоимость бумаг Alphabet Inc. снизилась на 5%. Чистая прибыль и выручка компании в минувшем квартале превзошли прогнозы рынка, однако рост доходов от рекламы не оправдал ожиданий. Кроме того, трейдеры негативно восприняли рост капиталовложений Alphabet, отмечает Barron's.

Котировки акций других компаний "великолепной семерки" также резко упали, в том числе Nvidia Corp. - на 6,8%, Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 5,6%, Microsoft Corp. - на 3,6%, Amazon.com Inc. - на 3%, Apple Inc. - на 2,9%.

Бумаги американских технологических компаний начали резко дешеветь после публикации 11 июля статданных, показавших существенное замедление инфляции в США. Спад инфляционного давления повысил уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики. Эксперты полагают, что первое снижение ставки американским ЦБ произойдет в сентябре.

В этих условиях трейдеры начали продавать бумаги существенно подорожавших за последние месяцы IT-гигантов, фиксируя прибыли и высвобождая средства для покупки акций компаний, которые, по их мнению, больше всего выиграют от смягчения политики ФРС. Компании "великолепной семерки" потеряли более $1,7 трлн капитализации с момента публикации июньских данных по инфляции, отмечает Market Watch.

