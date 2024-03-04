В Баку прошел Фестиваль татарской кухни

В постоянном представительстве Республики Татарстан в Азербайджане прошел Фестиваль татарской кухни, организованный образовательно-культурным центром "Институт Каюма Насыри" совместно с татарскими общественными организациями "Ак калфак", "Туган тел", "Татарстан", "Татарская община Азербайджана", сообщает Day.Az. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню татарской кухни.

Выступившие руководитель "Институт Каюма Насыри" Эльмира Юсифли и президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана, Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS) и Всемирного союза турецкой кулинарной культуры, науки и искусства при ТЮРКСОЙ, член Всемирной ассоциации обществ шеф-поваров (WACS), заслуженный работник культуры Таир Амирасланов рассказали о значимости мероприятия, которое служит укреплению дружбы народов в Азербайджане и сохранению их традиций, является очередным свидетельством мультикультурализма и толерантности. Было рассказано о ежегодно отмечаемом празднике и истории его возникновения, а также о традиционных татарских блюдах.

В ходе фестиваля состоялся конкурс татарской кулинарии с участием представителей разных национальностей. По итогам кулинарного баттла лучшим было признано блюдо Анвара Амаля Ахмадулина, который приготовил пирог "Сметанник". Среди лучших - председатель общества "Ак калфак" Сания Альмяшева (хворост в виде разноцветных розочек), Саида Гадыльшина (пярямяч из субпродуктов по особому рецепту) и Мария Темирбулатова (трехслойный пирог). Участники конкурса были отмечены дипломами в различных номинациях и призами.

Гостям были представлены концерт творческих коллективов, мастер-классы, выставка образцов национальной культуры, ярмарка ручных изделий.

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