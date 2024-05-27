Диетолог рассказала о пользе сельдерея и как его правильно готовить

Сельдерей - универсальный овощ, так как все части сельдерея можно употреблять в пищу: корень, стебель и даже семена. Он имеет небольшую калорийность и обладает множеством полезных свойств. Как передает Day.Az, об основной пользе сельдерея "Газете.Ru" рассказала врач-диетолог Татьяна Кузнецова.

"Антиоксиданты, имеющиеся в сельдерее, защищают клетки от повреждения, подавляют воспалительные процессы в организме. Калий способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, нормализации артериального давления, поддержанию правильного ритма сердца, а витамин К - укреплению костей и уменьшению риска переломов", - объяснила она.

Также, благодаря пищевым волокнам сельдерей стимулирует пищеварение, улучшает перистальтику кишечника, уменьшает запоры, благотворно влияет на микрофлору, создавая хорошую почву для полезных бактерий, уменьшает всасывание в кровь холестерина и сахара.

"Витамин А поддерживает красоту и здоровье кожи. Этот микроэлемент, как и витамин С в большом количестве содержится в стеблях. Их рекомендуется употреблять в свежем виде: в составе салата или сока. Тогда будут стимулироваться пищеварительные ферменты, способствующие лучшему усвоению всех нутриентов из пищи", - рассказала врач.

По словам диетолога, простой витаминный салат можно приготовить по следующему рецепту: нарезанные соломкой стебель сельдерея и зеленое яблоко сбрызнуть лимонным соком, добавить измельченные грецкие орехи и заправить оливковым маслом.

"Семена сельдерея используют в качестве приправы, которая обладает антибактериальными свойствами, также в некоторых исследованиях была доказана польза семян для когнитивных способностей мозга", - дополнила врач.

Корень сельдерея также можно употреблять в запеченном, жареном, вареном виде. При варке бульона корень сельдерея придает аппетитный вкус и аромат. А пюре из корня сельдерея может быть альтернативой картофельному и поможет разнообразить рацион. Ведь чем разнообразнее еда, которую мы едим, тем более разнообразна наша микрофлора, а микрофлора поддерживает наше здоровье и долголетие, резюмировала Кузнецова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!