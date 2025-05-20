Названо опасное свойство бразильских орехов

Злоупотребление бразильскими орехами может привести к затрудненному дыханию, тремору, проблемам с почками и сердцем. Такой эффект оказывает переизбыток селена, которым богат этот продукт. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор медицинских наук, онколог Стивен Куэй (США), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач объяснил, что селен - это жизненно важный микроэлемент, который организм использует для синтеза ДНК, работы щитовидной железы и иммунитета. Людям в возрасте 14 лет и старше рекомендуется потреблять 55 микрограммов (мкг) селена ежедневно. Для младенцев, детей и подростков норма снижается до 15-40 мкг в день.

В бразильских орехах содержание селена особенно высоко - около 544 мкг на 30 г. Такое количество можно получить из небольшой порции, состоящей из шести орехов. В день рекомендуется потреблять не более одного-двух орехов, так как избыток этого микроэлемента может привести к проблемам с дыханием, тремору (дрожанию), почечной недостаточности и сердечным приступам.

Доктор Куэй уточнил, что опасные последствия могут возникнуть, если регулярно превышать "порог потребления" в 400 мкг в день. К другим признакам селеноза относятся упадок сил, ломкость ногтей и появление неприятного запаха изо рта.