Как определить поддельную молочную продукцию?

"Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, как самостоятельно определить качество молочной продукции, передает Day.Az.

Цена и бренд

По ее словам, если стоимость молочной продукции слишком низкая, это должно насторожить.

- Низкая стоимость продукции должна вызывать подозрение. Это значит, что производители стремятся минимизировать затраты, используя дешевые заменители натуральных ингредиентов. Нужно понимать, что никто не станет работать себе в убыток, - сказала она.

Также специалист советует обратить внимание на производителя при выборе молочной продукции.

- Покупка товаров крупного известного бренда снижает риск приобрести некачественный продукт. У крупных компаний существует строгий контроль качества, потому что потеря доверия покупателей может нанести серьезный удар по их имиджу. А мелкие производители зачастую легче уходят от ответственности, потому что могут легко открыть новый бизнес под другим названием, - говорит Соломатина.

Качество этикетки и маркировки

Кроме того, диетолог объяснила, что важно внимательно изучить этикетку, на которой обязательно должна быть маркировка:

- Поддельные молочные продукты часто имеют плохо пропечатанные этикетки, искаженные шрифты или неровные края наклейки. На них может отсутствовать маркировка. Если упаковка выглядит подозрительно, лучше отказаться от покупки.

Помимо этого, некоторые производители используют хитрость, размещая крупным шрифтом название популярного продукта - "сыр", а мелким шрифтом уточняют истинное происхождение - "сырный продукт".

- Такой прием создает у покупателей иллюзию, что продукт сделан из натуральных ингредиентов, но на самом деле производители использовали дешевые аналоги, - рассказала Соломатина.

Состав продукта

Эксперт отметила, что при покупке любого молочного изделия нужно обязательно изучить состав. Молоко, сыр, творог, масло и прочие продукты должны содержать только натуральные ингредиенты.

- Фальсификацией считается также намеренное введение потребителя в заблуждение путем добавления растительных жиров вместо животных. Особенно распространено использование пальмового масла. Например, в составе настоящего сыра должны присутствовать молоко, сычужный фермент, соль, хлористый кальций, натуральные ароматизаторы и красители. Присутствие искусственных добавок, стабилизаторов и консервантов нежелательно, - предупредила собеседница "ВМ".

Врач подчеркнула, что отличительной чертой пальмовых жиров в составе молочных продуктов является ощущение жирной пленки на языке и характерное поведение продукта при нагревании.

Как рассказала собеседница "ВМ", некоторые производители поддельной молочной продукции добавляют в нее крахмал:

- Добавление крахмала позволяет производителям увеличить объем продукта. Для выявления крахмалосодержащих компонентов можно провести простой тест с йодом. Для этого нужно капнуть йод на кусочек сыра или творога, и если появится синий оттенок, значит, в составе присутствует крахмал.