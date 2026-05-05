Энергетики разрушают сон

Энергетические напитки часто воспринимаются как быстрый способ взбодриться и повысить работоспособность. Однако с точки зрения медицины их регулярное употребление - одна из частых причин нарушений сна. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" предупредил терапевт "СМ-Клиника" Шота Каландия, передает Day.Az.

"Главный компонент большинства таких напитков - кофеин, причем в высоких дозах. Он блокирует аденозин - вещество, которое отвечает за чувство усталости и сигнализирует организму о необходимости сна. В результате человек искусственно "отключает" естественный механизм засыпания. Проблема в том, что действие кофеина может сохраняться до 6-8 часов, а у некоторых людей - даже дольше", - объяснил Каландия.

Дополнительный эффект, по его словам, создают сахар и другие стимуляторы, входящие в состав энергетиков. Так, высокая доза сахара вызывает резкий подъем уровня глюкозы в крови, за которым следует его быстрое падение. Такие "скачки" сопровождаются чувством усталости, раздражительностью и могут провоцировать вечернюю тягу к повторному употреблению стимуляторов, замыкая порочный круг".

"Важно понимать, что энергетики не дают энергию в физиологическом смысле - они лишь мобилизуют ресурсы организма "в долг". После периода искусственной стимуляции наступает фаза истощения, которая часто сопровождается ухудшением сна. Человек либо не может заснуть, либо спит поверхностно и просыпается неотдохнувшим", - подчеркнул терапевт.

Кроме того, энергетики могут воздействовать на нервную систему, повышая уровень тревожности, вызывая учащенное сердцебиение и создавая состояние внутреннего напряжения. В результате организму становится сложно перейти в фазу расслабления, необходимую для засыпания.

"Особенно опасно употребление энергетиков во второй половине дня. Даже если человек субъективно чувствует, что "привык" к кофеину, это не означает, что он не влияет на качество сна. Часто пациенты недооценивают этот фактор, связывая бессонницу со стрессом или гаджетами, хотя ключевая причина может быть именно в стимуляторах", - пояснил Каландия.

В заключение специалист подчеркнул, что, если цель - сохранить работоспособность и нормальный сон - важно не заменять отдых стимуляторами. Энергетики могут дать кратковременный эффект, но в долгосрочной перспективе они нарушают естественные ритмы организма и ухудшают качество жизни.