Можно ли считать зефир диетическим десертом?

Зефир часто называют одной из самых "безопасных" сладостей для фигуры, однако считать его по-настоящему диетическим продуктом - ошибка. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач и нутрициолог доказательной медицины Екатерина Гузман, передает Day.Az.

"Репутация зефира как полезного десерта связана прежде всего с его составом. В отличие от тортов, шоколада и печенья, в зефире практически нет жира. За счет этого он менее калориен и обычно легче переносится желудочно-кишечным трактом", - объяснила врач.

Классический зефир делают из фруктового пюре, сахара, яичного белка и желирующих веществ - пектина или агар-агара. Именно наличие пектина многие воспринимают как показатель пользы.

"Пектин действительно относится к пищевым волокнам и может мягко поддерживать работу кишечника. Но его количество в десерте невелико - заменить фрукты или полноценные источники клетчатки зефир не способен", - подчеркнула Гузман.

По словам специалиста, корректнее называть зефир не диетическим, а менее тяжелым вариантом сладкого.

"Он не помогает худеть и не обладает лечебными свойствами. Но среди десертов это разумный компромисс, если соблюдать умеренность. Оптимальная порция - 1-2 зефира после основного приема пищи, а не натощак. Самая здоровая стратегия - не искать "полезные сладости", а выстраивать питание так, чтобы десерты занимали небольшое место в рационе и не становились ежедневной привычкой", - заключила врач.