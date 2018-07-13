Названа средняя скорость интернета в Азербайджане
Средняя скорость интернет доступа в Азербайджане составляет 2,52 мегабит в секунду. Об этом говорится в рейтинге, опубликованном Британским консалтинговым агентством в области широкополосной связи - CABLE.co.uk, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно данным агентства показатель средней скорости доступа равносилен загрузке видеоконтента высокой четкости объемом в 5 гигабайт в течение 4 часов 31 минуты.
В предыдущем рейтинге Азербайджан занимал 102 место с показателем 2,67 мегабит в секунду.
По данным cable.co.uk, Сингапур по-прежнему остается страной с самым быстрым интернетом где средняя скорость загрузки составляет 60,39 мегабит в секунду. В тройку лидеров входят также Швеция (46 мегабит в секунду) и Дания (43,99 мегабит в секунду).
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