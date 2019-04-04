Азербайджан занял 55-е место в "Глобальном индексе кибербезопасности 2018" (Global Cybersecurity Index 2018), опубликованном международным телекоммуникационным союзом (ITU), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В индексе Азербайджан набрал 0.653 балла.

Среди стран СНГ Азербайджан занял четвертое место и опередил Беларусь (69 место), Армению (79 место), Таджикистан (107 место), Кыргызстан (111 место), Туркменистан (143 место).

По миру Азербайджан оставил позади такие страны как Сербия (58 место), Иран (60 место), Албания (62 место), Бахрейн (68 место), Румынию (72 место), Греция (77 место), Исландию (86 место), Ирак (107 место) и другие.

В тройку лидеров вошли Великобритания, США и Франция. За ними в индексе оказались Литва, Эстония, Сингапур, Испания, Малайзия, Канада и Норвегия. Десятку лидеров замыкает Австралия.

Отметим, что исследование по определению индекса кибербезопасности ITU является ежегодным и призвано оценить уровень кибербезопасности государств по пяти основным критериям: законодательная база, технические и организационные мероприятия, деятельность на международной арене и создание потенциала для развития сферы.