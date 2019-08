Google Go - занимающая в постоянной памяти смартфона всего 7 мегабайт альтернатива стандартному Android-приложению Google - стала доступна по всему миру. В течение полутора лет оно было ограниченно доступно в Индии и Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Приложение Google Go служит для поиска информации в сети и адаптировано для смартфонов с самыми слабыми процессорами и небольшим объемом оперативной памяти. Оно, пишет The Verge, также имеет функции для работы в условиях плохого покрытия сотовой связи - например, "помнит" результаты поиска даже, если подключение к интернету на какое-то время пропадает.

Также в приложение встроена функция Google Lens, позволяющая среди прочего зачитывать вслух надписи, на которые направлена камера. Оно умеет конвертировать в речь веб-страницы и искать по голосовым запросам - предполагается, что многим пользователям в развивающихся странах легче взаимодействовать с голосовым интерфейсом, чем набирать или читать текст.

Google Go можно скачать в Play Store, а предназначено оно для устройств с версией Android от 5 и выше. Другие облегченные приложения серии "Go" - это Gmail Go, Files Go и Gallery Go.

