Стриминговая платформа Walt Disney показала впечатляющие результаты в первый же день своей работы - число подписчиков достигло 10 млн. всего за 24 часа после запуска сервиса в США, Канаде и Нидерландах. Эта цифра удивила аналитиков, которые ожидали гораздо более медленных темпов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Высокие показатели, добавившие $18 миллиардов к рыночной капитализации Walt Disney, продвигают компанию в лидеры рынка стримингового видео, на котором сражаются Netflix Inc, сервис Prime Video Service компании Amazon, Apple TV+, и запускаемый в ближайшем будущем сервис HBO Max компании AT&T Inc.



Вместе с другими стриминговыми сервисами - Hulu, у которого 26,8 миллиона подписчиков, и ESPN+, у которого 3,5 миллиона подписчиков, у Disney уже набирается 40,3 миллиона зрителей в США. При этом у Netflix их сейчас примерно 60 миллионов.



Акции Walt Disney в среду подорожали на 7,32%, до рекордных уровней. Стриминговая плафторма Disney+ стартовала с большой коллекцией из примерно 500 фильмов и 7500 эпизодов сериалов. Анонс сервиса был сделан еще в апреле, равно как и цена подписки на уровне $6,99 в месяц, что вдвое дешевле, чем у конкурирующей Netflix, акции которой вчера подешевели на 3%.



В течение первой недели будет действовать бесплатный пробный период. Контент можно скачивать и просматривать офлайн. Кроме того, за $12,99 в месяц - стоимость стандартного плана Netflix в США - Disney предлагает пакетную подписку на Disney+, ESPN+ и Hulu. Также в Индии Disney предлагает стриминговый сервис Hotstar, который в будущем должен распространиться на другие регионы Азии.



Что касается списка совместимых устройств: с первого дня Disney+ можно включить и смотреть на следующих платформах: Amazon FireTV и FireOS, Apple iOS, Android/Chromecast, Roku, Xbox One, PS4, LG webOS и Samsung Tizen OS.



Компания также сообщила, что в будущем не планируется выпускать данные об абонентах Disney + за пределами ежеквартальных отчетов The Walt Disney Company.



Disney + является сервисом для потокового просмотра фильмов и шоу от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic и других. По данным сервиса Apptopia, мобильные приложения Disney+ для платформ Android и iOS загрузило более 3,2 млн пользователей и вышли на первые места в цифровых магазинах приложений. Подобных результатов удалось достичь с учетом того, что сервис пока заработал только в трех странах мира - США, Канаде и Нидерландах.



Всего за один день пользователи потратили 1,3 миллиона часов на просмотр контента Disney, заявили в Apptopia, больше, чем на Prime Video Amazon.com Inc, но меньше, чем 6 миллионов часов на Netflix.



"Успех Disney должен заставить замолчать тех скептиков, что высказывали сомнения по поводу участия компании в стриминговой инициативе, - сказала Джита Ранганатан, медиа-аналитик Bloomberg Intelligence. "Потребовалось около четырех лет, чтобы HBO достигла примерно 10 миллионов подписчиков."



Это только начало: 19 ноября Disney+ запустится в Австралии, Новой Зеландии и Пуэрто-Рико (запуск в эксплуатацию отложен на неделю), а 31 марта 2020 года - в Западной Европе. В первые дни работы сервиса наблюдались технические, которые, скорее всего, были связаны с высоким спросом, который превзошел ожидания руководства, а не со структурными проблемами с приложением.



При таком интенсивном темпе внедрения Disney может достичь своей цели - от 60 миллионов до 90 миллионов подписчиков по всему миру всего за несколько месяцев, если не недель, и, конечно, задолго до первоначальной цели компании на 2024 год, по словам аналитика Wedbush Securities Дэна Айвса. Это, конечно, плохая новость для таких традиционных потоковых платформ, как Netflix, у которых конкурирующие сервисы Disney и Apple увели порядка 10% аудитории.



Аналитики JPMorgan Chase в записке для клиентов отмечают, что успехи Disney "превосходят наши ожидания в 5 млн. подписчиков в первом квартале; сейчас мы ожидаем 15 млн. абонентов в первом квартале и повышаем наши годовые ожидания с 15 млн. до 25 млн. абонентов".



Аналитик JPM Алексия Квадрани отметила, что, помимо прочего, она была впечатлена контентом и пользовательским опытом платформы Disney+ при запуске: "Рекомендации", вкладка "Оригинальные шоу", а также различные коллекции на вкладке "Поиск" значительно облегчают навигацию по контенту и поиск нужной информации.