Полезные азербайджанские каналы в Telegram

Мессенджер Telegram в период самоизоляции стал наиболее популярен. С каждым днем все больше людей выбирают Telegram не только как место обмена сообщениями, но и как мессенджер, где можно хранить неограниченное количество файлов, а главное - вести каналы (микроблоги) и также создавать и использовать ботов.

В связи с этим мы собрали телеграм-каналы, которые могут быть вам интересны и даже полезны в дни самоизоляции.

Day.Az

Телеграм-канал нашего сайта - источник самых важных новостей. Сейчас это наиболее актуально, так как гражданам следует быть в курсе происходящих в стране событий. Главная черта канала в том, что здесь нет спама, вы будете получать только самое важное в одном сообщении за день.

Cellar Door

Канал Аллы Полонской о Баку и его жителях. Алла рассказывает об интересных местах и людях, собирает тематические подборки и дайджесты.

English with Rivka

Учительница английского языка Ривка Хрипунова делится на своем канале полезными лайфхаками по изучению языка, ссылками на ресурсы, фильмы, мультфильмы, а также записывает подкаст.

Кодекс Надо Чтить

Все о Налоговом кодексе на простом и понятном обывателю языке, разъяснение его положения на доступных для понимания примерах. Очень полезный канал ведет Вугар Миргейдаров.

Мамед истины

Мамед истины - канал, где публикуются заслуживающие внимания новости Азербайджана и региона. Этот канал доносит новости простым языком, а также делится размышлениями и анализом.

Wasting time

На этом канале непрофессиональная, но очень познавательная критика о кино, сериалах и рассказанных в них историях.

CineManiacNotes

Канал про кино, но с иной концепцией. Это больше хранилище и черновик кинокритика. Тут постеры, юмор, трейлеры, мини-рецензии и фильмы, которые можно посмотреть в кинотеатрах Баку.

breathe more

Канал о музыке, где всегда можно найти что-то новое для себя. Автор канала - Ягут Гаджи.

Н. Гасымова