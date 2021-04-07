В Google провели первые топологически защищенные квантовые вычисления

Физики из Google создали на основе концепции топологических квантовых вычислений квантовую вычислительную систему. Эту концепцию в 1997 году сформулировал российский физик Алексей Китаев. Статью с результатами работы ученые опубликовали в arXiv.org, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно результатам наших исследований, уже существующие квантовые процессоры, подобные Sycamore, можно использовать для разработки технологий коррекций ошибок в работе квантовых компьютеров, а также для изучения свойств топологических фаз материи", - пишут исследователи.

Квантовыми компьютерами называют вычислительные устройства, в основе работы которых лежат принципы квантовой механики. В отличие от обычных компьютеров, в которых для передачи и обработки данных используются биты - единицы информации, которые содержат либо 1, либо 0, квантовые компьютеры оперируют кубитами - ячейками памяти и примитивными вычислительными модулями, которые могут хранить в себе одновременно и ноль, и единицу. Благодаря этому квантовые компьютеры могут обрабатывать большие объемы информации во много раз быстрее обычных - даже если это суперкомпьютеры с огромными вычислительными мощностями.

Полноценных квантовых компьютеров ученые пока не создали. Сейчас существуют только их прототипы - например, в 2017 году физик из Гарвардского университета Михаил Лукин рассказал о создании 51-кубитного прототипа, а компания Google в 2019-м году - о 53-кубитном прототипе под названием Sycamore, в начале декабря 2020 года китайские ученые создали фотонный квантовый компьютер "Цзю Чжан".

Как правило, кубиты могут находиться в состоянии, необходимом для работы квантового компьютера, очень недолго. Дело в том, что случайные взаимодействия с объектами окружающего мира могут разрушить квантовое состояние, в котором они находятся, и разорвать связи, объединяющие их с соседними квантовыми ячейками памяти. Чтобы продлить это время, ученые пытаются различными способами изолировать кубиты от окружающей среды и корректировать ошибки в их работе.