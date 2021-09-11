Мощнейшая Tesla Model S побила рекорд Porsche Taycan

Серийная Tesla Model S с приставкой Plaid побила рекорд Porsche Taycan на гоночной трассе Нюрбургринг. Как сообщил глава Tesla Илон Маск в своем Twitter, быстрейшая и самая мощная модификация лифтбека "Теслы" потратила на "короткий" круг (20,6 километра) 7 минут 30,9 секунды - на 12 секунд меньше, чем понадобилось Porsche Taycan Turbo, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Средняя скорость, которую развила Model S в рекордном заезде, составила 166,3 километра в час.

Tesla Model S Plaid впервые выехала на Нюрбургринг в 2019 году - сразу после презентации Porsche Taycan. Тогда лифтбек с трехмоторной установкой якобы прошел круг за 7 минут и 23 секунды, но результат был неофициальным: время вручную засек журналист Auto Motor und Sport, присутствовавший на тесте.

Теперь же снимок с рекордным временем опубликовал Илон Маск. Судя по всему, за 7 минут 30,9 секунды Model S Plaid преодолела 20,6 километра, а на полный круг "Северной петли" длиной 20,8 километра лифтбек потратил 7 минут 35,6 секунды. Видеозапись с заезда пока не опубликована. При этом на коротком круге Tesla на 12 секунд обошла Porsche Taycan Turbo (7:42.34), но немного уступила Chevrolet Corvette Z51 (7:29.90) и Porsche 911 Carrera S (7:30.41).

Маск особо отметил, что рекорд установила серийная Model S Plaid, привезенная "прямо с завода". Однако скоро на Нюрбургринг выпустят доработанный лифтбек с новыми аэродинамическими деталями, карбоновыми тормозами и гоночными покрышками, пообещал он.

Tesla Model S Plaid дебютировала летом нынешнего года. Такой лифтбек получил трехмоторную силовую установку, выдающую 1034 лошадиных силы, обеспечивающую "паспортный" разгон с места до 100 километров в час за 2,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 322 километра в час.