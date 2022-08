Sony запустила новый раздел сайта с эксклюзивами PlayStation для ПК

На сайте PlayStation появился специальный раздел, посвященный эксклюзивам консоли, которые либо были, либо будут выпущены для ПК. На это обратил внимание портал PlayStation Lifestyle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в разделе уже с состоявшимися релизами значатся God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Predator Hunting Grounds и Helldivers. Среди тех игр, которые только будут представлены на ПК, указаны Marvel's Spider-Man Remastered (релиз 12 августа 2022 года), а также Marvel's Spider-Man: Miles Morales и Uncharted™: Legacy of Thieves Collection (обе ожидаются в 2022 году без точной даты).

Также в новом разделе есть секция "Вопросы и ответы". На вопрос о том, нужен ли PSN-аккаунт, чтобы играть в эксклюзивы PlayStation на ПК, на сайте представлен следующий ответ: "Нет, на данный момент вам не требуется PSN-аккаунт, чтобы наслаждаться играми PlayStation на персональном компьютере". Некоторые пользователи соцсетей обратили внимание на формулировку со словами "на данный момент", предположив, что в скором времени PSN все-таки может стать обязательным условием для запуска таких игр.