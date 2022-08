Что происходит на рынке криптовалют?

"Биткоин рухнул" - такие заголовки мы видим в новостной ленте уже больше месяца. Но что на самом деле происходит на рынке криптовалют и стоит ли паниковать?

Криптовалюта не осталась в стороне, несмотря на спад на рынке, от которого пострадали и традиционные классы активов, такие как акции и облигации. Тем не менее, подобные бумы и спады не являются редкостью и характерны для рыночных циклов. Спад на рынке помог избавиться от излишеств, а возвращение оценок к более устойчивым уровням, вероятно, является положительным моментом для долгосрочной жизнеспособности экосистемы, считают эксперты ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance.

Директор Binance в Азии Глеб Костарев прокомментировал ситуацию: "Первая половина 2022 года оказалась непростым периодом для инвестиций в активы с высоким риском. Криптовалюта также не избежала спада на рынке. Тем не менее, новые разработки и инновации в криптоэкосистеме являются положительным знаком для оптимистичного взгляда на будущее криптовалютной индустрии".

Костарев отмечает, что криптовалюты, вероятно, выиграют от глобально скоординированного подхода к регулированию. Работа с регулирующими органами, а не против них, очевидно, является хорошим подходом.

Движение цены само по себе не является показателем здоровой экосистемы и не отражает полной картины основных событий. Поэтому аналитики Binance подготовили обзор прошедшего полугодия, анализируя последние данные, тенденции и перспективы в различных областях криптоэкосистемы.

"Мы по-прежнему оптимистично смотрим на долгосрочные перспективы криптовалют, поскольку продолжаем наблюдать дальнейшее развитие и инновации в этой сфере", - отмечает представители Binance Research.

По данным подразделения Binance Research, экономические условия ухудшились с начала года. Такие проблемы, как постоянная инфляция, высокие цены на сырьевые товары и ужесточение денежно-кредитной политики, усугубили ситуацию с инвестициями. Акции США зафиксировали худшие показатели в первом полугодии за более чем 50 лет. Индекс S&P 500 упал более чем на 20,6%, а составной индекс Nasdaq снизился почти на 30% за первые шесть месяцев 2022 года. В разных секторах хорошие результаты за этот период показали только акции сектора Energy (рост более чем на 30% для акций S&P 500), в то время как сектор Consumer Discretionary показали самые низкие показатели, упав более чем на 30%.

Аналитики подчеркивают, что коррекция, которая наблюдалась в первой половине 2022 года, свидетельствует о том, что на рынках виден не только рост. В последние два года в криптовалютном пространстве наблюдался исторический уровень эйфории, а в сочетании с ультрамягкой денежной политикой, преобладающей в большинстве стран мира, инвестирование казалось намного проще, чем оно есть на самом деле. Однако многие проекты, построенные в эти годы, теперь столкнулись с реальностью. В Binance Research уверены, что эта коррекция рынка полезна для долгосрочного успеха отрасли, и хотя некоторые проекты могут потерпеть неудачу, другие воспользуются этой возможностью для дальнейшего совершенствования существующей инфраструктуры, миссии и так далее.

Цитируя Уоррена Баффета, "only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked". Крах некоторых ранее наиболее уважаемых компаний и проектов заставил инвесторов вернуться к истокам и пересмотреть то, как они оценивают компании. Хотя и болезненно для многих, это важные "строительные блоки" любого зарождающегося рынка, и ликвидация некоторых компаний сегодня может оказаться необходимостью, снижающей риски распространения заражения в будущем.

Несмотря на это, рассмотрев основные тенденции и события в различных секторах криптоэкосистемы, можно с уверенностью сказать одно - мы находимся на рынке BUIDL. Излишки неуклонно удаляются из системы, и инвесторы теперь более рационально подходят к распределению капитала. Разработчики продолжают совершенствовать свои продукты, а смарт-контракты развиваются, как и было запрограммировано.

"Рим не был построен за один день. Ничто великое не приходит без времени, настойчивости и упорного труда. Трудности и препятствия - не редкость. Тем не менее, пока многочисленные сообщества и великие умы криптовалют работают вместе, чтобы заложить кирпичи и построить фундамент для децентрализованного будущего, мы сохраняем оптимизм. Мы с нетерпением ждем периода с безусловной мобильностью капитала", - заявляют в Binance Research.

Руководитель Binance Чанпэн Чжао придерживается мнения, что наблюдаемый сегодня спад на криптовалютном рынке является хорошим поводом для приобретения биткоина с расчётом на долгосрочную перспективу.

Он считает, что медвежий тренд на рынке не должен отталкивать трейдеров от инвестиций в биткоин. Более того, им следует начать вкладывать свободные финансы в большое количество первой криптовалюты. В качестве образца для подражания глава Binance привёл компанию MicroStrategy, купившую в конце июня 480 BTC на общую сумму порядка 10 миллионов. Её руководство намерено и дальше поддерживать биткоин, даже несмотря на собственные финансовые потери из-за обвала рынка.

Бизнесмен добавил, что цифровые активы продолжат так или иначе развиваться. Через годы и даже десятилетия в мире будет появляться всё больше различных площадок и сервисов, а криптовалютная индустрия не перестанет привлекать инвесторов и энтузиастов по всему миру.

С. Джафарова