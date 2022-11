Культовая серия игр Splinter Cell получит продолжение в неожиданном формате

Компания Ubisoft анонсировала новый проект во франшизе Splinter Cell, которым оказалась не долгожданная игра, а радиоспектакль для "Би-би-си". Об этом пишет The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Редакция издания иронично отметила, что радиоспектакль является не тем продолжением Splinter Cell, которое хотели бы увидеть геймеры.

"The Last of Us получит крупнобюджетное телешоу от HBO, по Metal Gear Solid готовится полнометражный фильм, а давно бездействующий стелс-сериал Splinter Cell от Ubisoft обзавелся радиоадаптацией из восьми частей", - иронично заметили в The Verge.

По мнению редакции, такое решение Ubisoft является как минимум странным в контексте того, что многие другие игровые франшизы получают адаптации для больших и малых экранов.

Отмечается, что в основу радиоспектакля лег сюжет книги Tom Clancy's Splinter Cell: Firewall, выпущенной Джеймсом Сваллоу в 2022 году. Она рассказывает про миссию спецагента Сэма Фишера, в рамках которой ему нужно собрать и натренировать команду молодых оперативников.

Премьера первой серии одноименного радиошоу состоится восьмого декабря. Она, как и последующие семь эпизодов, будет длиться 30 минут.