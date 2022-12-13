Названо количество бомбардировщиков ВВС США

Количество бомбардировщиков Военно-воздушных сил (ВВС) США сократилось со времен холодной войны. На вооружении американской бомбардировочной авиации стоит 141 самолет. Количество американских бомбардировщиков назвал обозреватель 19ForyFive Питер Сучиу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что новые бомбардировщики в США не производят серийно с 2000 года. Американские ВВС эксплуатируют три типа бомбардировщиков - Boeing B-52 Stratofortress, Rockwell B-1 Lancer и Northrop Grumman B-2 Spirit.

С 1952 до 1962 год в Соединенных штатах было выпущено 744 самолета B-52, но в настоящее время на вооружении стоят 76 машин этого типа. Модернизированные версии B-52 планируют эксплуатировать до 2050-х годов. Также в арсенале США остаются бомбардировщики B-1 Lancer, которые создавали в качестве замены B-52. Из 100 выпущенных самолетов B-1B осталось только 45 бомбардировщиков.

Малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, который совершил первый полет в 1989 году, остается самым новым самолетом этого типа в американских ВВС. После потери одного B-2 в небоевом происшествии в США осталось 20 бомбардировщиков B-2 Spirit.