Создана выпуклая клавиатура под экраном iPhone

Группа ученых из американского университета Карнеги-Меллона создала физическую клавиатуру для смартфонов, которая способна скрываться под плоским OLED-экраном гаджета. Как сообщает TechCrunch, специалисты смогли "спрятать" такую выпуклую клавиатуру под экран смартфона iPhone, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По версии ученых, цель клавиатуры - передавать тактильные ощущения от нажатия на клавиши на основе гидравлики, но в удобной эргономике экрана мобильного устройства.

Специалисты разработали подложку, которая прячется под дисплеем. С помощью миниатюрных гидравлических насосов жидкость внутри подложки способна приподниматься на пять мм. За счет этого создается выпуклость на экране, нажатие на которую создает ощущение нажатия на механическую клавишу.

Отмечается, что подложка достаточно прочная, чтобы выдержать прикосновения пальцев к дисплею. Технологию можно использовать и для взаимодействия с уведомлениями. Например, можно создавать "выпуклые" пункты в меню или кнопки для отмены действия при получении уведомлений.

В настоящее время проект ученых находится в состоянии прототипа, который нуждается в доработке. В текущих условиях вся система не помещается в корпус смартфона, но специалисты считают возможным доработать технологию для массового внедрения в мобильные гаджеты.