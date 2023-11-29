Смартфоны Samsung получили обновление Android 14
Корпорация Samsung выпустила стабильную версию Android 14 для своих смартфонов. Об этом сообщает издание 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам изучивших список гаджетов журналистов, полноценный апдейт в первую очередь получили девайсы флагманской серии Galaxy S23 и Galaxy S22. В свою очередь, обновление для аппаратов линейки Galaxy S21, выпущенной в 2021 году, поступило только на устройства в Европе.
Также апдейт оказался доступен для пользователей складных смартфонов Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, но только в США. Судя по всему, в ближайшие недели актуальная операционная система появится на девайсах бренда в других странах.
Также в компании рассказали, что Android 14 стала доступна для скачивания на недорогих смартфонах линеек Galaxy A и Galaxy M. Galaxy A14 5G получил обновление по всему миру, Galaxy A54 - только в США, Galaxy A34 - в Европе, Galaxy M53 - в Германии, Galaxy A73 - в Иране.
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