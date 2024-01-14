Американская компания ULA кратно нарастит пуски тяжелых ракет

Американская компания United Launch Alliance (ULA) планирует кратно нарастить пуски тяжелых ракет. Об этом пишет ArsTechnica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно изданию, после первого и успешного пуска носителя Vulcan, состоявшегося в январе, следующий старт этой ракеты должен произойти в апреле. В случае его успешности в 2024-м может состояться еще четыре пуска Vulcan. Кроме того, в текущем году могут состояться еще один (и последний) запуск ракеты Delta IV Heavy и девять стартов носителя Atlas V.

"В общей сложности это 16 запусков [для ULA в 2024-м], что представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с тремя в 2023 году. Что касается следующего года, цель компании - 28 запусков [тяжелых ракет] Atlas V и Vulcan", - говорится в публикации.

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