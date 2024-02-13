Huawei хочет сделать спутниковую связь в смартфонах доступнее и распространённее

Смартфоны Huawei линейки P70 смогут похвастаться спутниковой связью и разогнанной платформой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, cогласно данным инсайдера Smart Pikachu, базовая версия Huawei P70 получит какую-то SoC в обычном варианте, а старшие модели, которые, как ожидается, будут называться P70 Pro и P70 Art, получат такую же платформу, но с повышенными частотами. Таким образом, более дорогие смартфоны будут чуть производительнее, хотя вряд ли разница будет существенной.

Также новинки Huawei получат изогнутые экраны 1.5K, но важнее всего то, что якобы все модели линейки будут иметь поддержку спутниковой связи! То есть Huawei хочет сделать эту технологию более распространённой и доступной. К примеру, в линейке Mate 60 поддержка спутниковой связи есть лишь у старших версий Pro и Pro+.

Инсайдер Smart Pikachu точно сообщил о выходе Xiaomi 13 Ultra в апреле и о появлении планшетов Xiaomi Pad 6 на той же презентации.