Sony пополнила список бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus

Компания Sony объявила список игр, которые в ноябре пополнят каталог, доступный бесплатно при наличии подписки PS Plus Extra и Premium. Среди предстоящих проектов значатся такие хиты, как GTA 5 и Dying Light 2, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подписчики тарифных планов PlayStation Plus Extra и Premium с 19 ноября получат доступ к зомби-экшену Dying Light 2, GTA 5, Like a Dragon: Ishin, MotoGP 24, The Sims 4 Island Living, Digimon Survive, Stick Fight: The Game, Clash: Artifacts of Chaos, Hungry Shark World и Chivalry 2.

В рамках тарифов PS Plus Premium и Deluxe игрокам станут доступны Synapse (PS VR2), Blood Omen: Legacy of Kain и Blood Omen 2: Legacy of Kain, а также Resistance: Fall of Man и Resistance 2.

Главный хит раздачи Dying Light 2. Dying Light 2 Stay Human - это ролевая игра 2022 года, разработанная и изданная компанией Techland. Игра является продолжением Dying Light и была выпущена на PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One и Xbox Series X/S 4. Она получила в целом положительные отзывы, в которых хвалили боевую систему, систему паркура и открытый мир, но критиковали сюжет.