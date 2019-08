Аллергия на животных многие годы остаётся весьма острой проблемой. Исследователи из разных стран разрабатывают способы её решения, а российские специалисты даже обещают избавить от аллергии на кошек в самое ближайшее время.

К сожалению, до сих пор людям с такого рода непереносимостью остаётся лишь избегать контакта с пушистыми четвероногими или лечить появившиеся симптомы с помощью антигистаминных средств.

Однако недавно швейцарские разработчики, похоже, нашли действенный способ справиться с повышенной реакцией иммунитета на кошек.

Как поясняют авторы испытаний, результаты которых опубликованы в журнале The Journal of Allergy and Clinical Immunology, в подавляющем большинстве случаев аллергию на братьев наших меньших вызывает белок Fel d 1, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Он содержится в слюне и на коже животных.

Исходя из этих знаний, исследователи компании HypoPet ("гипоаллергенный питомец") предложили новый подход, который способен сделать домашнего питомца безопасным для человека с аллергией.

Этот метод принципиально отличается от стандартной иммунотерапии. Новая вакцина не будет вводится человеку и снижать чувствительность его иммунитета к аллергену. Напротив, препарат разработан для самих животных. Он "научит" иммунную систему кошек обезвреживать собственный белок Fel d 1.

Вещество под коммерческим названием HypoCat состоит из генетически модифицированного Fel d 1, "прицепленного" к частице-носителю. Она, в свою очередь, получена из огуречного вируса и не способна вызвать у кошки проблем со здоровьем.

В ходе испытаний учёные провели четыре эксперимента с участием 54 молодых животных. Помимо изучения эффективности, переносимости и безопасности вещества, специалистам необходимо было найти оптимальную дозу вакцины и частоту введения препарата.

Результаты анализа крови животных показали, что под действием HypoCat у кошек увеличивается выработка антител к собственному белку Fel d 1. Соответственно, концентрация этого вещества в организме животного, в том числе в слюне, значительно снижается.

На следующем этапе исследований учёные смешали пробы слюны кошек с образцами крови людей с аллергией. Выяснилось, что материал "пролеченных" хвостатых участников испытаний не вызывает выраженной иммунной реакции в крови.

Спешим успокоить всех любителей животных. В процессе исследований вакцина не вызвала серьёзных или долгосрочных побочных эффектов и у кошек. Поскольку белок Fel d 1, вероятно, не выполняет никаких важных функций в их организме, воздействие на него не должно принести вред домашним любимцам. Более того, известно, что некоторые кошки имеют врождённо низкий уровень Fel d 1 и при этом не испытывают никаких проблем со здоровьем.

Компания уже ведёт переговоры с американскими и европейскими агентствами по одобрению лекарств. Запланированы и дальнейшие клинические испытания (в этот раз с участием людей), а массовое производство вакцины не за горами, заявляют представители фирмы.

Но даже несмотря на это, препарат, вероятно, появится на рынке лишь через несколько лет. Добавим, что компания также разрабатывает подобное лекарство под названием HypoDog для лучших друзей человека.

