Правильная гигиена полости рта имеет очень важное значение для устранения зубного налета и предотвращения других, более серьезных проблем. В дополнение к регулярному очищению зубов, необходимо также делать и полоскания.

После каждого приема пищи рекомендуется чистить зубы, чтобы удалить остатки пищи.

Дело в том, что еда оставляет на зубной эмали вязкое вещество, которое постепенно из прозрачного становится белым, а затем и желтоватым. Это и есть зубной налет.

И если не убирать его регулярно, то со временем этот налет затвердеет и превратится уже в зубной камень. 

К счастью, зубной налет можно удалить абсолютно естественно в домашних условиях. Важно только делать это постоянно, чтобы он не стал для вас серьезной проблемой.

Важность надлежащей гигиены полости рта

Чистить зубы и зубной налет

Когда речь заходит о здоровье полости рта, должный уход, несомненно, является лучшим из возможных вариантов этого добиться.

В "чистой" полости рта бактерии просто не смогут жить долго. А зубы, которые регулярно очищают, менее подвержены влиянию различных инфекций и не способствуют размножению вредных бактерий в ротовой полости.

Натуральные средства для удаления зубного налета

Есть рецепты, которые помогут вам удалить зубной налет естественным образом, не выходя из дома. И сегодня мы расскажем вам о наиболее эффективных среди них:

1. Настой горной полыни

В аптеках или магазинах здорового питания вы сможете найти это удивительное растение - горную полынь. Она невероятно полезна для здоровья полости рта, так как обладает мощным антисептическим действием.

  • Приготовьте настой из 1 столовой ложки сухой полыни на 1 стакан воды и используйте его для чистки зубов и полосканий.

2. Яблочный уксус

Уксус и зубной налет

Перед вами еще один верный союзник в борьбе за здоровье полости рта. Яблочный уксус также эффективно справляется с вредными бактериями, вызывающими появление зубного налета и камня.

  • Можете полоскать рот чистым яблочным уксусом, а затем водой.
  • А можете развести яблочный уксус в воде (в равных пропорциях) и тоже полоскать рот утром и перед сном.

3. Настой ореховой скорлупы

Данным настоем вы можете чистить зубы или использовать для хранения зубной щетки. Только старайтесь чистить зубы не менее 3 минут.

  • Нагрейте воду со скорлупой грецкого ореха.
  • Когда она закипит, засеките 5 минут и дайте повариться в течение этого времени.
  • После этого снимите с огня и дайте настояться и остыть минут 15 перед применением.

4. Семена подсолнуха

Чтобы не беспокоиться о зубном налете, вскипятите стакан воды с горсткой семечек подсолнуха и таким же количеством липовых цветов.

  • Когда закипит, подождите еще 3 минуты, снимите с огня и дайте остыть.
  • Можете использовать в течение дня для полосканий или же при чистке зубов. 

5. Кора грецкого ореха

Кора этого дерева обладает исключительными свойствами: противомикробным и отбеливающим.

Так же, как и в предыдущих случаях, приготовьте настой и используйте его для полосканий полости рта вместо покупных средств.

6. Пищевая сода

Сода и зубной налет

Стоматологи рекомендуют это средство как эффективный антисептик.

Ингредиенты:

  • 1 стакан теплой воды (200 мл)
  • 3 чайные ложки пищевой соды (15 г)
  • сок из 1 лимона
  • 1/2 чайной ложки соли (5 г)

Способ приготовления:

  • Хорошенько перемешайте все ингредиенты и используйте получившуюся водичку для полосканий после чистки зубов. Процедура должна занимать не менее 1 минуты.

7. Апельсиновая цедра

Потрите зубы апельсиновой цедры перед очищением щеткой.

  • Апельсиновая кожура - это источник витамина С, который помогает удалять зубной налет и предотвращает его появление в будущем. 
  • Кроме того, апельсиновая кожура является естественным отбеливателем для зубов.

8. Перекись водорода

Перекись водорода является пероральным антисептиком, но использовать ее нужно с осторожностью, под наблюдением врача-стоматолога.

  • Ежедневные полоскания перекисью водорода предотвращают образование зубного налета и помогают его удалить.

9. Зубная паста на основе кокосового масла и пищевой соды

Кокосовое масло и зубной налет

Да, вы можете приготовить свою собственную зубную пасту и удалить зубной налет абсолютно естественно и без вреда для зубной эмали.

  • Достаточно просто смешать в равных пропорциях пищевую соду с кокосовым маслом.
  • Затем взять небольшое количество получившейся смеси на щетку и, как обычно, почистить свои зубы.
  • Можете приготовить "пасту" сразу на несколько дней и хранить ее в герметично закрытой стеклянной емкости.

10. Семена кунжута

Их можно использовать для ежедневного очищения полости рта.

  • Потрите семенами кунжута свои зубы, а потом удалите застрявшие частицы при помощи зубной нити.
  • После этого просто почистите зубы зубной пастой, как обычно.

Удаляем зубной налет естественно

Есть два основных момента, касающихся как эффективного очищения зубов, так и удаления зубного налета.

1. Правильная чистка

Определяющим фактором здесь является продолжительность этой процедуры. Старайтесь не торопиться и тщательно чистить все уголки ротовой полости.

  • Выбирайте зубные щетки с мягкой щетиной и с закругленными краями, чтобы не травмировать свои десны во время чистки.
  • Зубная паста должна содержать фтор, не забывайте также про регулярное использование зубной нити и полоскания.
  • Чистить зубы таким образом необходимо минимум 2 раза в день.

2. Регулярное полоскание

Старайтесь полоскать рот после каждого приема пищи. Чистить зубы не всегда есть возможность так часто, а вот ополоснуть - да. Главное, чтобы остатки пищи не оставались на зубах в течение продолжительного времени.

Вы можете полоскать рот простой водой или специальным средством против зубного налета, а также одним из тех, что мы рекомендовали вам.

Как видите, удалить зубной налет возможно.

Тем не менее, всегда лучше предотвратить его появление, чем бороться с ним. Так что не забывайте и про регулярные походы к стоматологу. Желательно делать это хотя бы раз в полгода.

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