10 способов удалить зубной налет при помощи натуральных средств
Правильная гигиена полости рта имеет очень важное значение для устранения зубного налета и предотвращения других, более серьезных проблем. В дополнение к регулярному очищению зубов, необходимо также делать и полоскания.
После каждого приема пищи рекомендуется чистить зубы, чтобы удалить остатки пищи.
Дело в том, что еда оставляет на зубной эмали вязкое вещество, которое постепенно из прозрачного становится белым, а затем и желтоватым. Это и есть зубной налет.
И если не убирать его регулярно, то со временем этот налет затвердеет и превратится уже в зубной камень.
К счастью, зубной налет можно удалить абсолютно естественно в домашних условиях. Важно только делать это постоянно, чтобы он не стал для вас серьезной проблемой.
Важность надлежащей гигиены полости рта
Когда речь заходит о здоровье полости рта, должный уход, несомненно, является лучшим из возможных вариантов этого добиться.
В "чистой" полости рта бактерии просто не смогут жить долго. А зубы, которые регулярно очищают, менее подвержены влиянию различных инфекций и не способствуют размножению вредных бактерий в ротовой полости.
Натуральные средства для удаления зубного налета
Есть рецепты, которые помогут вам удалить зубной налет естественным образом, не выходя из дома. И сегодня мы расскажем вам о наиболее эффективных среди них:
1. Настой горной полыни
В аптеках или магазинах здорового питания вы сможете найти это удивительное растение - горную полынь. Она невероятно полезна для здоровья полости рта, так как обладает мощным антисептическим действием.
- Приготовьте настой из 1 столовой ложки сухой полыни на 1 стакан воды и используйте его для чистки зубов и полосканий.
2. Яблочный уксус
Перед вами еще один верный союзник в борьбе за здоровье полости рта. Яблочный уксус также эффективно справляется с вредными бактериями, вызывающими появление зубного налета и камня.
- Можете полоскать рот чистым яблочным уксусом, а затем водой.
- А можете развести яблочный уксус в воде (в равных пропорциях) и тоже полоскать рот утром и перед сном.
3. Настой ореховой скорлупы
Данным настоем вы можете чистить зубы или использовать для хранения зубной щетки. Только старайтесь чистить зубы не менее 3 минут.
- Нагрейте воду со скорлупой грецкого ореха.
- Когда она закипит, засеките 5 минут и дайте повариться в течение этого времени.
- После этого снимите с огня и дайте настояться и остыть минут 15 перед применением.
4. Семена подсолнуха
Чтобы не беспокоиться о зубном налете, вскипятите стакан воды с горсткой семечек подсолнуха и таким же количеством липовых цветов.
- Когда закипит, подождите еще 3 минуты, снимите с огня и дайте остыть.
- Можете использовать в течение дня для полосканий или же при чистке зубов.
5. Кора грецкого ореха
Кора этого дерева обладает исключительными свойствами: противомикробным и отбеливающим.
Так же, как и в предыдущих случаях, приготовьте настой и используйте его для полосканий полости рта вместо покупных средств.
6. Пищевая сода
Стоматологи рекомендуют это средство как эффективный антисептик.
Ингредиенты:
- 1 стакан теплой воды (200 мл)
- 3 чайные ложки пищевой соды (15 г)
- сок из 1 лимона
- 1/2 чайной ложки соли (5 г)
Способ приготовления:
- Хорошенько перемешайте все ингредиенты и используйте получившуюся водичку для полосканий после чистки зубов. Процедура должна занимать не менее 1 минуты.
7. Апельсиновая цедра
Потрите зубы апельсиновой цедры перед очищением щеткой.
- Апельсиновая кожура - это источник витамина С, который помогает удалять зубной налет и предотвращает его появление в будущем.
- Кроме того, апельсиновая кожура является естественным отбеливателем для зубов.
8. Перекись водорода
Перекись водорода является пероральным антисептиком, но использовать ее нужно с осторожностью, под наблюдением врача-стоматолога.
- Ежедневные полоскания перекисью водорода предотвращают образование зубного налета и помогают его удалить.
9. Зубная паста на основе кокосового масла и пищевой соды
Да, вы можете приготовить свою собственную зубную пасту и удалить зубной налет абсолютно естественно и без вреда для зубной эмали.
- Достаточно просто смешать в равных пропорциях пищевую соду с кокосовым маслом.
- Затем взять небольшое количество получившейся смеси на щетку и, как обычно, почистить свои зубы.
- Можете приготовить "пасту" сразу на несколько дней и хранить ее в герметично закрытой стеклянной емкости.
10. Семена кунжута
Их можно использовать для ежедневного очищения полости рта.
- Потрите семенами кунжута свои зубы, а потом удалите застрявшие частицы при помощи зубной нити.
- После этого просто почистите зубы зубной пастой, как обычно.
Удаляем зубной налет естественно
Есть два основных момента, касающихся как эффективного очищения зубов, так и удаления зубного налета.
1. Правильная чистка
Определяющим фактором здесь является продолжительность этой процедуры. Старайтесь не торопиться и тщательно чистить все уголки ротовой полости.
- Выбирайте зубные щетки с мягкой щетиной и с закругленными краями, чтобы не травмировать свои десны во время чистки.
- Зубная паста должна содержать фтор, не забывайте также про регулярное использование зубной нити и полоскания.
- Чистить зубы таким образом необходимо минимум 2 раза в день.
2. Регулярное полоскание
Старайтесь полоскать рот после каждого приема пищи. Чистить зубы не всегда есть возможность так часто, а вот ополоснуть - да. Главное, чтобы остатки пищи не оставались на зубах в течение продолжительного времени.
Вы можете полоскать рот простой водой или специальным средством против зубного налета, а также одним из тех, что мы рекомендовали вам.
Как видите, удалить зубной налет возможно.
Тем не менее, всегда лучше предотвратить его появление, чем бороться с ним. Так что не забывайте и про регулярные походы к стоматологу. Желательно делать это хотя бы раз в полгода.
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