Правильная гигиена полости рта имеет очень важное значение для устранения зубного налета и предотвращения других, более серьезных проблем. В дополнение к регулярному очищению зубов, необходимо также делать и полоскания.

После каждого приема пищи рекомендуется чистить зубы, чтобы удалить остатки пищи.

Дело в том, что еда оставляет на зубной эмали вязкое вещество, которое постепенно из прозрачного становится белым, а затем и желтоватым. Это и есть зубной налет.

И если не убирать его регулярно, то со временем этот налет затвердеет и превратится уже в зубной камень.

К счастью, зубной налет можно удалить абсолютно естественно в домашних условиях. Важно только делать это постоянно, чтобы он не стал для вас серьезной проблемой.

Важность надлежащей гигиены полости рта

Когда речь заходит о здоровье полости рта, должный уход, несомненно, является лучшим из возможных вариантов этого добиться.

В "чистой" полости рта бактерии просто не смогут жить долго. А зубы, которые регулярно очищают, менее подвержены влиянию различных инфекций и не способствуют размножению вредных бактерий в ротовой полости.

Натуральные средства для удаления зубного налета

Есть рецепты, которые помогут вам удалить зубной налет естественным образом, не выходя из дома. И сегодня мы расскажем вам о наиболее эффективных среди них:

1. Настой горной полыни

В аптеках или магазинах здорового питания вы сможете найти это удивительное растение - горную полынь. Она невероятно полезна для здоровья полости рта, так как обладает мощным антисептическим действием.

Приготовьте настой из 1 столовой ложки сухой полыни на 1 стакан воды и используйте его для чистки зубов и полосканий.

2. Яблочный уксус

Перед вами еще один верный союзник в борьбе за здоровье полости рта. Яблочный уксус также эффективно справляется с вредными бактериями, вызывающими появление зубного налета и камня.

Можете полоскать рот чистым яблочным уксусом, а затем водой.

А можете развести яблочный уксус в воде (в равных пропорциях) и тоже полоскать рот утром и перед сном.

3. Настой ореховой скорлупы

Данным настоем вы можете чистить зубы или использовать для хранения зубной щетки. Только старайтесь чистить зубы не менее 3 минут.

Нагрейте воду со скорлупой грецкого ореха.

Когда она закипит, засеките 5 минут и дайте повариться в течение этого времени.

После этого снимите с огня и дайте настояться и остыть минут 15 перед применением.

4. Семена подсолнуха

Чтобы не беспокоиться о зубном налете, вскипятите стакан воды с горсткой семечек подсолнуха и таким же количеством липовых цветов.

Когда закипит, подождите еще 3 минуты, снимите с огня и дайте остыть.

Можете использовать в течение дня для полосканий или же при чистке зубов.

5. Кора грецкого ореха

Кора этого дерева обладает исключительными свойствами: противомикробным и отбеливающим.

Так же, как и в предыдущих случаях, приготовьте настой и используйте его для полосканий полости рта вместо покупных средств.

6. Пищевая сода

Стоматологи рекомендуют это средство как эффективный антисептик.

Ингредиенты:

1 стакан теплой воды (200 мл)

3 чайные ложки пищевой соды (15 г)

сок из 1 лимона

1/2 чайной ложки соли (5 г)

Способ приготовления:

Хорошенько перемешайте все ингредиенты и используйте получившуюся водичку для полосканий после чистки зубов. Процедура должна занимать не менее 1 минуты.

7. Апельсиновая цедра

Потрите зубы апельсиновой цедры перед очищением щеткой.

Апельсиновая кожура - это источник витамина С, который помогает удалять зубной налет и предотвращает его появление в будущем.

Кроме того, апельсиновая кожура является естественным отбеливателем для зубов.

8. Перекись водорода

Перекись водорода является пероральным антисептиком, но использовать ее нужно с осторожностью, под наблюдением врача-стоматолога.

Ежедневные полоскания перекисью водорода предотвращают образование зубного налета и помогают его удалить.

9. Зубная паста на основе кокосового масла и пищевой соды

Да, вы можете приготовить свою собственную зубную пасту и удалить зубной налет абсолютно естественно и без вреда для зубной эмали.

Достаточно просто смешать в равных пропорциях пищевую соду с кокосовым маслом.

Затем взять небольшое количество получившейся смеси на щетку и, как обычно, почистить свои зубы.

Можете приготовить "пасту" сразу на несколько дней и хранить ее в герметично закрытой стеклянной емкости.

10. Семена кунжута

Их можно использовать для ежедневного очищения полости рта.

Потрите семенами кунжута свои зубы, а потом удалите застрявшие частицы при помощи зубной нити.

при помощи зубной нити. После этого просто почистите зубы зубной пастой, как обычно.

Удаляем зубной налет естественно

Есть два основных момента, касающихся как эффективного очищения зубов, так и удаления зубного налета.

1. Правильная чистка

Определяющим фактором здесь является продолжительность этой процедуры. Старайтесь не торопиться и тщательно чистить все уголки ротовой полости.

Выбирайте зубные щетки с мягкой щетиной и с закругленными краями, чтобы не травмировать свои десны во время чистки.

и с закругленными краями, чтобы не травмировать свои десны во время чистки. Зубная паста должна содержать фтор, не забывайте также про регулярное использование зубной нити и полоскания.

Чистить зубы таким образом необходимо минимум 2 раза в день.

2. Регулярное полоскание

Старайтесь полоскать рот после каждого приема пищи. Чистить зубы не всегда есть возможность так часто, а вот ополоснуть - да. Главное, чтобы остатки пищи не оставались на зубах в течение продолжительного времени.

Вы можете полоскать рот простой водой или специальным средством против зубного налета, а также одним из тех, что мы рекомендовали вам.

Как видите, удалить зубной налет возможно.

Тем не менее, всегда лучше предотвратить его появление, чем бороться с ним. Так что не забывайте и про регулярные походы к стоматологу. Желательно делать это хотя бы раз в полгода.

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