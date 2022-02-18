Мясников рассказал, как быстро остановить кровь при порезе пальца
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Часто бывает, что во время приготовления обеда мы можем порезать палец. Например, когда режем овощи для салата. От этого, к сожалению, никто не застрахован. Доктор Мясников в программе "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал, как можно быстро остановить кровь и забыть об этой неприятной ситуации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как правило, первая реакция человека - сунуть палец в рот. Увы, но кровь вряд ли прекратит течь. Есть опасность запачкать все вокруг. Да и в голову начинают лезть самые странные мысли. "Ты сразу думаешь: "Зачем я этот аспирин пью? У меня, наверное, свертываемость нарушена", - воспроизвел теледоктор мысли случайно порезавшегося человека.

Александр Леонидович советует в таком случае просто поднять пострадавшую руку вверх. Далее нужно немного подождать. Буквально через минуту-другую кровь перестанет течь. После этого необходимо туго забинтовать палец.