Как обнаружить деменцию за девять лет до проявления симптомов?
Depozit faizini öncədən al!

Нейробиологи из Кембриджского университета выяснили, что признаки нарушения работы мозга можно обнаружить за девять лет до того, как у пациента диагностируют деменцию. Работа была опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали данные хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank о 500 тыс. человек в возрасте 40-69 лет. Данные также содержали информацию о когнитивном состоянии добровольцев и количестве падений - нарушения равновесия также могут сигнализировать о деменции. Эта информация позволила ученым ретроспективно оценить, когда у пациентов появились первые признаки деменции.

Люди, у которых впоследствии развилась болезнь Альцгеймера, показали более низкие результаты в решении когнитивных тестов по сравнению со здоровыми людьми. Они также чаще падали в течение года до постановки диагноза.

"Когда мы изучили истории болезни пациентов, стало ясно, что у них наблюдались некоторые когнитивные нарушения за несколько лет до того, как симптомы деменции стали достаточно очевидными, чтобы поставить диагноз. Нарушения часто были незначительными и появились в среднем за пять-девять лет до постановки диагноза", - отметили ученые.

По их словам, результаты исследования позволят определить людей, которые могут участвовать в клинических испытаниях потенциальных новых методов лечения деменции.