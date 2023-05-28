Ученые нашли способ улучшить память без усилий

Ученые из Бостонского университета выяснили, что неинвазивная стимуляция мозга переменным электрическим током может улучшить когнитивные функции у здоровых людей. Об этом сообщает The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи провели крупнейший и наиболее полный метаанализ по теме транскраниальной электростимуляции переменным током. Они проанализировали данные более чем ста опубликованных исследований, в которых приняли участие около 2800 человек. Во время этой процедуры люди надевают эластичную шапочку со встроенными электродами, которые подают на кожу головы слабые электрические токи, колеблющиеся с определенной частотой. Применяя эти контролируемые токи к определенным областям мозга, можно изменить активность мозга.

Исследования показывают, что клетки мозга эффективно общаются, когда они координируют ритм своей работы - именно на изменение ритма направлена процедура. Нарушения ритма могут привести к развитию нервно-психических заболеваний. Сравнив более 300 показателей умственной функции во всех исследованиях, ученые выявили последовательное и немедленное улучшение умственных функций у прошедших процедуру. Наиболее заметные улучшения процедура приносила для исполнительной функции - способности адаптироваться перед лицом новой, неожиданной или противоречивой информации.

Транскраниальна терапия переменным током также была связана с улучшением способности концентрировать внимание и запоминать информацию как в течение коротких, так и длительных периодов времени.

Специализированный тип процедуры, который может воздействовать на две области мозга одновременно, мог как усиливать, так и ослаблять когнитивные функции. Это свойство может быть полезным для лечения депрессии и биполярного расстройства, так как депрессия связана со сниженной активностью зоны вознаграждения в мозге, а биполярное расстройство может быть сопровождаться гиперактивностью этой зоны.