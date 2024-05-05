Спрей для рта и носа с куркумином может защитить от гриппа и SARS-CoV-2

Спрей с куркумином подавляет активность коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа. Это показало исследование, опубликованное в журнале Virology Journal (Virol. J), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые протестировали спрей с куркумином на клетках человека, которые заражали вирусами. Препарат оказался способен блокировать взаимодействие между шиповидным белком коронавируса и АСЕ2-рецептором. Их контакт необходим для проникновения вируса в клетку, и такой результат может означать, что спрей с куркумином может препятствовать заражению. Менее эффективно препарат подавлял активность вирусов гриппа B и гриппа A/H1N1. При этом спрей не снижал жизнеспособность клеток. Однако средство практически не повлияло на вирус гриппа A/H3N2.

Также ученые выяснили, что спрей способен стимулировать выделение антимикробных пептидов клетками полости рта и носа. Кроме того, он привел к усилению выработки противовоспалительного цитокина ИЛ-6 в клетках рта (но не носа). Потенциально это может смягчить течение инфекции.

Ученые считают, что спрей с куркумином может стать эффективным средством для блокирования проникновения вируса в клетки человека, предотвращения повреждения легких и снижения тяжести заболевания.

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