https://news.day.az/medicine/1758272.html

Найден белок, усиливающий агрессивность рака мозга

Белок ZIP4, отвечающий за транспорт цинка в организме, играет ключевую роль в развитии одной из самых агрессивных форм рака мозга - глиобластомы. К такому выводу пришли ученые из Университета Оклахомы. Результаты работы они опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.