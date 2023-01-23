https://news.day.az/officialchronicle/1530995.html Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в закон "О трудовых пенсиях"
Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в закон "О трудовых пенсиях"
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменения в закон "О трудовых пенсиях".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно изменению, сумма переплаченных трудовой пенсии и надбавки к трудовой пенсии удерживаются с трудового пенсионера только за последние три года. До этого вычету подлежала вся переплаченная сумма.
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
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