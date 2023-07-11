https://news.day.az/officialchronicle/1580441.html Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам 6 месяцев года - ФОТО
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам 6 месяцев года - ФОТО
11 июля под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам 6 месяцев 2023 года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на совещании.
Затем совещание продолжилось обсуждениями.
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