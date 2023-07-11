Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам 6 месяцев года

11 июля под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам 6 месяцев 2023 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на совещании.

Затем совещание продолжилось обсуждениями.

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