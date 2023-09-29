Месседж от Президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение

Выступая 29 сентября на церемонии открытия 2-го Азербайджанского национального градостроительного форума в Зангилане на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством" Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о специальных мероприятиях, проведенных 19-20 сентября в Карабахе и намерениях нашей страны в этой операции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства также выступил с месседжем сторонам, которые сегодня вынашивают неприемлемые планы против Азербайджана: "Я хочу, чтобы все это знали. И руководству Армении, и тем, кто стоит за ними, и тем, кто, возможно, думает о каких-то неприемлемых планах в отношении Азербайджана, советую не испытывать в очередной раз наше терпение".