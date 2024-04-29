Глава Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской АР освобожден от должности

Глава Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики Расим Вагиф оглу Гусейнов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.