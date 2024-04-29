https://news.day.az/officialchronicle/1656059.html Глава Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской АР освобожден от должности - Распоряжение
Глава Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской АР освобожден от должности - Распоряжение
Глава Исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики Расим Вагиф оглу Гусейнов освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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