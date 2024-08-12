Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Бразилии в связи с авиакатастрофой

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасио Лула да Силве в связи с крушением пассажирского самолета в штате Сан-Паулу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу.

В эти тяжелые моменты разделяю Вашу скорбь, в связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Бразилии", - говорится в письме.