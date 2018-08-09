США приняли во внимание политические интересы Азербайджана - МНЕНИЕ

Это политический шаг, направленный на поддержание проекта "Южный газовый коридор".

Об этом сказал Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя распоряжение президента США Дональда Трампа не применять антииранские санкции к проекту ЮГК.

Напомним, что ВР обратилась по поводу нераспространения санкций на проект разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз", которое является источником природного газа для "Южного газового коридора", в связи с тем, что иранская компания NICO имеет 10-процентную долю в проекте второго этапа разработки месторождения "Шахдениз".

С 4 ноября вступят в силу новые санкции США, касающиеся энергетического сектора и затронут компании, продолжающие вести бизнес с Ираном.

По словам Велизаде, США демонстрируют большую заинтересованность в реализации проекта. Так, на днях на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Дональд Трамп недвусмысленно дал понять, что Штаты заинтересованы в реализации ТАР (Трансадриатический газопровод). Эта встреча абсолютно согласуется с последним решением главы Белого дома, считает политолог.

"Это уникальный случай, когда выводится из-под санкций иранская компания, и азербайджанкой операционной компании при этом не выдвигается никаких односторонних нереалистичных условий. То есть США приняли во внимание политические интересы Азербайджана. Думаю, решение по нераспространению санкций на ЮГК показывает, что американцы будут и впредь руководствоваться интересами Азербайджана в регионе. Это дает основания рассчитывать на понимание в вопросах не только энергетики. Если есть понимание в одном вопросе, то можно рассчитывать на конструктивный подход и по другим направлениям", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева