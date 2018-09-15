Армения готовится отказаться от доллара?

После недавней поездки премьера Никола Пашиняна в Москву с армянской стороны делаются все более и более странные заявления.

Как сообщают армянские СМИ, вице-премьер Армении Мгер Григорян предположил отказ от американского доллара и переход к единой валюте ЕАЭС.

"Без единой валютной зоны те эффекты, которые можно получить от экономических интеграций и союзов, они неполноценны, если работают в валюте другого союза или другой страны", - сказал Григорян в интервью телеканалу "МИР 24", говоря о перспективах Евразийского экономического союза.

Григорян отметил, что актуальность этого процесса очевидна, и процесс будет происходить достаточно активно.

Новости-Армения напоминает, что ранее на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке президент России Владимир Путин отметил, что все больше стран думают об отказе от доллара и переходе к торговле в национальных валютах. По его мнению, развивать двустороннюю торговлю в национальных валютах тоже правильно с точки зрения устойчивости мировых финансов и мировой экономики.

На этой волне армянский вице-премьер, видимо, и сделал свое заявление. Однако, как это уже стало традицией у новых властей, немедленно отказался от своих слов, едва армянские СМИ потребовали объяснений.

Мгер Григорян, по все той же традиции, в беседе с Арменпресс отметил, что в материале телекомпании "Мир 24" неправильно представили его слова, так как он ничего не говорил о конкретной валюте, тем более об отказе от иностранной валюты.

"В своей речи я вообще не говорил о валюте или иностранной валюте, тем более об отказе от иностранной валюты. Речь шла о том, что любой экономический союз, организация или объединение, как правило, работает намного эффективнее, когда действует на едином валютном пространстве. Более того, я также отметил, что формирование новой единой валюты представляет собой сложную и трудоемкую задачу", - сказал Григорян.

Вице-премьеру еще долго придется оправдываться, потому что в Армении после многочисленных реверансов премьера в сторону Москвы, мало кто верит в подобные оправдания.

Султан Керим