Помогите не допустить вещания сепаратистского ТВ в мире - ПОДПИШИТЕ ПИСЬМО

Спутник Intelsat 33e оператора Intelsat начал транслировать передачи телеканала, созданного на оккупированных территориях Азербайджана и называющегося "Арцах ТВ".

Трансляция началась с 6 января, и теперь сепаратистскую пропаганду могут посмотреть и послушать в широкой зоне охвата. Охватывает спутник Европу, Африку, Азию и Ближний Восток, регионы Средиземноморья и Индийского океана. А учитывая сегодняшние технические возможности, смотреть телепродукцию сепаратистов смогут все желающие в любой точке мира. Достаточно лишь войти в Интернет.

Таким образом, армянские сепаратисты получили доступ к международной пропаганде и дезинформированию мира о ситуации в регионе, оккупированном Арменией Карабахе и карабахском урегулировании.

В связи с этим предлагаем нашим читателям присоединиться к протесту и направить обращение в Intelsat, пояснив причины, по которым вещание сепаратистского канала должно быть прекращено.

Отправить нижеследующее сообщение можно, пройдя по ссылке:

"Dear sir/madam

I was very surprised and disappointed to learn that the Artsakh TV channel began broadcasting via you Intelsat 33a satellite This channel violates the laws, working in the territories of Azerbaijan occupied by Armenia.

Nagorno-Karabakh is not an enclave. In reality Nagorno-Karabakh is an ancient Azerbaijani territory. But, unfortunately, it was occupied by Armenian military forces. UN (United Nations organization) has accepted 4 resolutions (822,853,877,887) and officially recognized the mentioned that region as Azerbaijan's integral part which were illegally occupied by Armenian military forces.

Kindly ask you to immediately remove this channel and stop its broadcasting, because it contradicts the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan and the whole international community, which unanimously admits territorial integrity of the Republic of Azerbaijan and status of the occupied lands.

Your prompt action will be highly appreciated

Best Regards".

Отметим, что международный телекоммуникационный гигант Intelsat управляет 50-ю спутниками. Штаб-квартиры располагаются в США и Люксембурге. Спутник Intelsat 33e был построен американским концерном Boeing и запущен с космодрома Куру во Французской Гвиане в августе 2016 года. В данный момент с этого спутника вещают каналы Армении, африканских стран и несколько российских телеканалов.